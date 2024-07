Ricky Jo è tra i protagonisti della seconda puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7, lo show antropologico condotto con grandissimo successo da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti. Il cantante e ballerino cubano è stato scelto per far parte di una delle squadre della sfida tra mondo neomelodico rappresentato da Sal Da Vinci contro il mondo dei trapper rappresentato da Grido, ex componente dei Gemelli Diversi. Il ballerino e cantante cubano non è passato affatto inosservato conquistando l’attenzione della squadra, ma anche del pubblico da casa.

Ma chi è Ricky Jo di Ciao Darwin 9? Come si legge sul suo sito ufficiale: Ricky è nato a l’Avana Cuba e dopo aver conseguito la laurea in Scienze Nautiche si è diplomato ISSA come Personal Trainer. Non solo, ha anche studiato presso il corso come ballerino di spettacolo a Tropicana di Cuba. Nel 2007 arriva in Italia e si trasferisce a Torino dove inizia la sua carriera di cantante e ballerino raggiungendo degli ottimi risultati con concerti latino sui palchi delle principali sale e congressi. Nel 2013 si presenta alle adduzioni di X Factor per poi ritornarci nel 2017 riuscendo ad arrivare alla fase di Bootcamp.

Ricky Jo: da X Factor a Ciao Darwin

Durante la sua carriera di cantante, Ricky Jo ha pubblicato quattro album come “duo” ed uno da solista per un totale di oltre 100 pezzi. Tra i suoi più grandi successi c’è “Talento Havana”, mentre nel 2017 ha collaborato con gli Autogol e Dj Matrix per la Papu Dance con cui ha conquistato un pubblico ancora più vasto! Nello stesso anno partecipa come solista al Talent Show X-Factor raggiungendo la fase Bootcamp. Non solo cantante e ballerino, visto che Ricky si è fatto apprezzare e conoscere anche come conduttore di diversi programmi televisivi e radiofonici.

Una menzione particolare merita “Baila como el Papu” presentata a X Factor: si tratta del suo più grande successo con più di 4 milioni di visualizzazioni su YouTube e milioni di streaming in Spotify. Il singolo ha ricevuto il disco d’oro e platino.