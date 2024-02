ORIAN ICHAKI, CHI È MADRE NATURA A CIAO DARWIN 2023 NELL’8A PUNTATA/ Web in delirio: “È tornata la migliore”

“È stata una grande emozione essere a Ciao Darwin” ha ammesso Orian Ichiaki dopo la sua avventura nei panni di Madre Natura nel corso della settimana puntata di Ciao Darwin 2023. Quello di Orian al programma di Canale 5 non è stato però un addio: la ritroviamo infatti anche nell’ottava puntata, quella che vede la sfida tra Cornuti e Amanti.

Un ritorno, quello di Orian, che sta facendo impazzire il web. La Madre Natura dai lunghi capelli biondi è piaciuta al pubblico perché non solo bella, ma anche simpatica e spontanea, alla mano. Per molti è infatti “la migliore che si è vista in questa edizione”. Molti i complimenti del popolo di Internet per la modella che vive a Milano ma di origine israeliana. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Madre Natura, chi è nell’8a puntata di Ciao Darwin 9? Torna Orian Ichaki

Chi è Madre Natura nell’ottava puntata di Ciao Darwin 2023? Questa sera, venerdì 2 febbraio 2024, riparte la gara condotta da Paolo Bonolis, che come sempre si avvale della compagnia di una bellissima modella che interpreta ‘colei che tutto può e tutto muove’. La scorsa settimana il ruolo di Madre Natura è stato affidato a Orian Ichaki, modella israeliana residente a Milano dai lunghi capelli biondi e occhi verdi. Dopo il suo successo, chi prenderà il suo posto?

Al momento non è stata annunciata la nuova Madre Natura dai canali ufficiali del programma, ma gli indizi che arrivano dal web sembrano confermare che sarà ancora Orian Ichachi a supervisionare la sfida tra Cornuti e Amanti nella nuova puntata di Ciao Darwin 2023. La stessa modella ha condiviso sul suo profilo Instagram foto del programma e messaggi in cui annuncia che tornerà molto presto.

Madre Natura, presentate tutte le modelle di questa edizione? La conferma

L’indizio di un ritorno era d’altronde arrivato anche dalle dichiarazioni fatte da Roberto Cenci, regista di Ciao Darwin, prima dell’inizio di questa edizione. “Sono state scelte ragazze sconosciute e in più le donne che interpretano Madre Natura quest’anno sono quattro e si alterneranno nel corso delle puntate.” le sue dichiarazioni a Tv Sorrisi e Canzoni. E a quattro ci siamo arrivati proprio con la bella Orian Ichaki.

Prima di lei hanno calcato il palco di Ciao Darwin 9 altre tre modelle: Aleksandra Korotkaia, Sarah Shaw e Andreea Sasu. Ricordando che quest’ultima è stata madre Natura già per due puntate in questa edizione, poteva essere solo una tra Aleksandra Korotkaia, Sarah Shaw e Orian Ichaki a tornare nella puntata de 2 febbraio 2024 nel ruolo di Madre Natura. Ricordiamo inoltre che, poche settimane fa, Bonolis ha presentato in studio anche il Padre Natura di Ciao Darwin 9: Lukasz Zarazowski.

