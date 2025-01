Annalisa e il matrimonio con Francesco Muglia: come si sono conosciuti

Da ormai due anni tra Annalisa e Francesco Muglia l’amore è esploso in maniera definitiva e all’ennesima potenza. La coppia formata dalla cantante e dal compagno di vita si è unita in matrimonio, dopo che i due hanno costruito un passo alla volta la loro relazione, Annalisa ha raccontato in una intervista a Vanity Fair di esserci andata inizialmente con i piedi di piombo riguardo al rapporto con Francesco Muglia, i due dopo essersi conosciuti a un evento di Costa Crociere, non si sono neanche scambiati i numeri di telefono, fino a quando lui non ha deciso di contattare la cantante sui social.

Matteo Amantia Scuderi ha una moglie?/ Vita privata top secret ma spunta un indizio social…

“L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare, all’inizio non è successo niente” ha confermato la cantante che ha poi rivelato di aver approfondito la conoscenza del futuro marito solo in un secondo momento.

Alice Campello e la separazione con Alvaro Morata: "Ho perso il mio equilibrio"/ "Vissuto un anno difficile"

Annalisa e l’amore con Francesco Muglia: “Viviamo un po’ dappertutto”

Una storia d’amore che almeno per adesso sembra proseguire senza fissa dimora per Annalisa e il marito Francesco Muglia, la coppia infatti non ha una casa stabile, ma per i vari motivi di lavoro di entrambi è costretta a vivere in vari angoli divisi tra Liguria e Lombardia. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, Annalisa ha confidato:

“Non ne abbiamo una, stiamo un po’ a Genova, un po’ a Savona, io un po’ a Milano, sempre con la valigia in mano” le parole della cantante tra le colonne del portale. Una vita dunque movimentata dove la noia non sembra inclusa, ma che ha portato Annalisa e Francesco Muglia sulla strada giusta della felicità, in attesa che magari possano vivere il loro amore tra le mura di una casa fissa.

Valerio Scanu, concorrente Ora o mai più/ Dopo le polemiche social conquista il podio: "armonia ritrovata"