Annalisa co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024?/ Lei rompe il silenzio: “Se e quando succederà…”

Annalisa al Festival di Sanremo 2024? È questa la voce che circola da qualche settimana, e non ci sarebbe nulla di eclatante se non fosse che si parla di lei come conduttrice, e non come cantante in gara. Secondo un’indiscrezione lanciata da Ivan Rota per Dagospia, sul palco del Teatro Ariston, per il prossimo Festival, accanto ad Amadeus, potrebbero esserci quattro cantanti donne, stelle della musica italiana: Elodie, Emma, Arisa e Annalisa. Ma sarà davvero così?

In attesa della conferma, c’è chi già si sbottona sulla possibile chiamata di Amadeus e stiamo parlando proprio di Annalisa. La cantante, che sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista musicale, ha rilasciato un’intervista a Radio Italia dove ha parlato anche del possibile nuovo ruolo a Sanremo.

Annalisa rompe il silenzio sulla partecipazione come conduttrice a Sanremo 2024

“Condurre Sanremo al fianco di Amadeus? La mia strada maestra è la musica. – ha spiegato Annalisa – Ho sempre fatto programmi dove la musica c’entrava. Per fare un programma mi devo preparare tanto. Devo sentirmi super competente.” Tuttavia ha concluso con una frase più che possibilista: “Se e quando succederà non voglio farmi trovare impreparata”. La cantante non smentisce dunque l’indiscrezione, facendo intendere che, qualora la chiamata ci sarà, lei si preparerà al meglio per esserne all’altezza. Nel frattempo Annalisa – in cima alle classifiche con ‘Mon amour’ e ‘Disco Paradise’ – si concentra sulla musica e sui prossimi impegni lavorativi: “Ci sono un sacco di progetti in ballo. Ci sono un sacco di capitoli della storia da svelare”, ha anticipato la cantante.

