Annalisa conduttrice a Sanremo 2024?/ Dopo la Ferragni, idea suggestiva per Amadeus

Annalisa, dalla vetta delle classifiche a Sanremo 2024?

Dopo aver ottenuto il secondo posto alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, Annalisa non si è più fermata. La cantante, anno dopo anno, ha conquistato un posto nel mondo della musica e, negli ultimi anni, ogni canzone si trasforma in una vera e propria hot capace di scalare le vette di tutte le classifiche. Con una gran voce, Annalisa ha convinto pubblico e critica. Nel corso degli anni, inoltre, ha sperimentato anche vari generi musicali ed oggi ha scoperto anche la sua vena sensuale che piace davvero a tutti. Bellissima e sulla cresta dell’onda esattamente come la collega Elodie, Annalisa rappresenta un’idea suggestiva per il Festival di Sanremo 2024.

Per il suo quinto Festival, Amadeus potrebbe decidere di puntare proprio su Annalisa che, dopo essere stata in gara sul palco dell’Ariston, potrebbe ripetere l’esperienza fatta dalla su citata Elodie, ma anche da Arisa ed Emma Marrone.

Annalisa erede di Chiara Ferragni a Sanremo 2024?

Oltre a selezionare con cura le canzoni da portare in gara al Festival di Sanremo, Amadeus riflette tantissimo anche sulla scelta delle conduttrici. Dopo aver puntato su Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini, l’idea suggestiva per Sanremo 2024, come si legge sulle Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 12 aprile, è proprio Annalisa nelle vesti di conduttrice.

“Il Festival è finito soltanto da due mesi e già girano i rumors per il cast della prossima edizione. In particolare, tra gli addetti ai lavori, circola la voce che tra le prossime co-conduttrici accanto ad Amadeus potrebbe arrivare Annalisa. L’ex concorrente di Amici che è nel pieno di un momento d’oro, non sarebbe la prima cantante a conquistare questo ruolo sul palco dell’Ariston: ricordiamo, infatti, in edizioni passate, la presenza di altre artiste come Emma, Elodie, Arisa”, si legge sul magazine.

