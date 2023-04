Annalisa Scarrone: “In Mon Amour parlo di un amore finito”/ “Ho paura di ferire…”

Annalisa Scarrone, l’orgoglio della laurea in fisica e le prime bocciature ai talent

Annalisa Scarrone è senza dubbio tra le realtà più concrete della musica italiana; dopo un percorso tortuoso tra bocciature ai talent fino al secondo posto ad Amici, condito da cinque partecipazioni a Sanremo, la giovane oggi una delle artiste più apprezzate in Italia. Oltre ai successi professionali e artistici, Annalisa ha scelto il Corriere della Sera per raccontare con un’ampia intervista aneddoti di vita e non solo che l’accompagnano nel suo percorso.

“La laurea è una di quelle cose che rifarei subito, è stata un training di vita; una volta che raggiungi un traguardo così ti senti di poter fare qualunque cosa”. Inizia così l’intervista di Annalisa Scarrone, partendo dal percorso professionale parallelo a quello musicale, ovvero la laurea in fisica. Il discorso della cantante volge poi ai primi passi nel mondo artistico, condito da alcuni episodi che avrebbero potuto mettere a repentaglio il suo successo attuale. “Bocciata ai primi provini di X Factor e Amici? Quelle porte in faccia, quelle delusioni, le ho vissute come un appuntamento andato male, come al fine di una storia perchè per me la musica è una compagna di vita”.

Annalisa Scarrone, le sfaccettature dell’amore al centro delle sue canzoni: “Diversi strati di profondità…”

Al di là delle prime delusioni, Annalisa Scarrone racconta al Corriere della Sera come per lei siano state solo un piccolo incidente di percorso; non hanno infatti arrestato la sua voglia di vivere di musica. “Mi sono lasciata andare, ho pianto, sono uscita a divertirmi, ho provato a cambiare qualcosa del mio stile e del mio aspetto. Ogni delusione ti porta in un limbo che ti aiuta alla ricerca di te stesso… Un giorno ti svegli e sei pronta a riprovare”. Superato il discorso sul passato, Annalisa entra poi nel merito del significato del nuovo brano Mon Amour: “Parla di un amore finito, ma in tutte le mie canzoni ci sono diversi strati di profondità. Si può trattare della fine di una relazione e di quello che succede dopo una delusione sentimentale, ma vale per tutto, anche per la vita in generale.

Proprio sul tema delle delusioni sentimentali, Annalisa aggiunge: “Se in amore sono una che lascia? Mi è successo tante volte di essere io quella che abbandonava la relazione, quella che lasciava, ma io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima; quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata”. La giovane cantante entra poi nel dettaglio delle sfumature del brano Bellissima, spiegando le sensazioni all’origine di quella storia. “Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato: il classico due di picche“.

Annalisa Scarrone, dalle delusioni sentimentali al secondo posto ad Amici nel 2011

Annalisa Scarrone, nel corso dell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, volge poi uno sguardo anche alle sue necessità personali oltre a quelle che sono le sue tappe professionali in qualità di artista. “Faccio fatica ad impormi: ho sempre paura di ferire i sentimenti degli altri e poi succede che nel momento in cui non ce la faccio più è molto peggio”. Su questo tema, la cantante poi svela: “Se sfogo le delusioni in acquisti compulsivi? Si, ma siccome conosco questo mio tallone d’Achille faccio acquisti poveri, non sette borse da mille euro l’una ma cose banali…”

Verso il finire dell’intervista, Annalisa torna anche sul secondo posto di Amici nel 2011 svelando due particolari considerazioni. “Vorrei rivivere il giorno in cui sono entrata ad Amici perchè mi ricordo nitidamente che quello è stato un momento emblematico della mia vita. Ho vissuto una felicità incredibile e mi piacerebbe riviverla…”. Sulla vittoria di Virginio piuttosto che sua, la giovane ha invece affermato: “Il televoto va sempre rispettato. Guardandomi indietro penso che se avessi parlato un po’ di più magari le cose sarebbero andate diversamente“.











