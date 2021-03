Annalisa, “Dieci”/ Si contende la vittoria di Sanremo 2021 con Ermal Meta?

In occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover dei grandi brani della musica italiana, Annalisa ha cantato “La musica è finita” di Ornella Vanoni, accompagnata dal chitarrista Federico Poggipollini, storico componente della band di Luciano Ligabue. La cantante è salita sul palco con un vestito nero di paillettes firmato Blumarine e stivali in pelle. La struggente canzone d’amore di Ornella Vanoni, scritta da Franco Califano, grazie alla chitarra di Poggiolini e alla grinta di Annalisa ha preso un’inaspettata wave rock. L’intesa tra la cantante e il musicista è stata perfetta e molto apprezzata dal pubblico da casa. La versione di “La musica è finita” di Annalisa è stata apprezzata dall’Orchestra del Festival, chiamata a giudicare le esibizioni dei big in gara: la cantante, infatti, si è posizionata al settimo posto della classifica delle cover.

Annalisa: conquista il secondo posto nella classifica provvisoria

Al termine delle prime due serate del Festival di Sanremo 2021, Annalisa con il brano “Dieci” si è posizionata seconda, dopo Ermal Meta, nella classifica basata sui voti della giuria demoscopica. Posizione che è stata confermata al termine della terza serata, con la classifica aggiornata con i voti dell’orchestra. Nelle ultime ore, ovviamente, la possibilità di Annalisa di vincere il Festival è molto risalita sulle lavagne dei bookmakers: a quota 5.00 per la Snai, 4.45 su PlanetWin e a quota 4.50 su Eurobet. Meglio di lei solo il favorito Ermal Meta. I giochi sono quindi già fatti? Assolutamente no. Questa sera, venerdì 5 febbraio, la cantante di Savona tornerà a cantare “Dieci” e verrà giudicata dalla giuria della Sala Stampa, mentre i suoi fan potranno scatenarsi al televoto nel corso della finale di sabato.



