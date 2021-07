Annalisa e Federico Rossi/ “Movimento lento per me è l’ultimo ballo prima che..”

Annalisa e Federico Rossi sono tra gli indiscussi protagonisti di Battiti Live 2021, la kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. La cantante di Amici e l’ex cantante del duo di “Benji & Fede” hanno unito le loro voci in una delle canzoni più cantante e suonate dell’estate 2021. Si tratta di “Movimento lento”, nuovo singolo della Scarrone estratto dal suo ultimo album di inediti “Nuda 10” pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Un successo strepitoso per il duo che su YouTube ha infranto 223mila visualizzazioni nelle prime 24h dalla pubblicazione del video. Un brano a cui la cantante genovese è molto legata e che ha raccontato così: “Movimento lento è un pezzo divertente, che porta a ballare e a far muovere la testa. È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont e la sintonia immediata che si è creata, davvero naturale, ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono”.

Annalisa e Federico Rossi con Movimento Lento conquistato

Federico Rossi, l’ex cantante del duo Benji e Fede è al settimo cielo per questa collaborazione artistica con Annalisa fortemente voluta. “Conosco Annalisa da tempo, c’è un grande rispetto tra noi. Dopo 5 anni dalla collaborazione in “Tutto per una ragione”, ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme” – ha raccontato il cantante che ha poi aggiunto “entrambi cambiati e con un’attitudine diversa, ma con la stessa voglia di fare musica che possa emozionare. “Movimento lento” per me è l’ultimo ballo prima che la notte finisca, l’ultima canzone della serata che rappresenta allo stesso tempo un nuovo inizio, vissuto con la spensieratezza di chi guarda avanti e con la consapevolezza di essersi divertiti. Poi si vedrà”.

