Annalisa e Federico Rossi Battiti Live 2021/ Movimento Lento, un duo inedito alla prova del tormentone

Stasera su Italia 1 arriva la prima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, tra i protagonisti sul palco anche Annalisa e Federico Rossi. Insieme hanno da poco pubblicato il singolo “Movimento Lento“, che è già diventato un tormentone estivo anche grazie alla coreografia lanciata sui social dalla cantante e destinata sempre per le piattaforme di Instagram e TikTok. I fan non se lo sono fatto ripetere due volte che già hanno iniziato a riprodurla e a condividerla a loro volta.

Per il primo appuntamento con Battiti Live 2021 (registrato il 25 giugno), Annalisa e Federico Rossi si sono dunque esibiti con “Movimento Lento” nella magica cornice del Castello Aragonese di Otranto. Coloro che hanno seguito la diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba hanno apprezzato ancora di più quella che è una delle canzoni dal ritmo latineggiante protagoniste di questa estate, stasera arricchirà sicuramente la serata di Italia 1.

Seconda collaborazione tra Annalisa e Federico Rossi

Annalisa aveva già collaborato con Federico Rossi nel 2017 quando, essendo ancora parte del duo Benji & Fede, hanno pubblicato “Tutto per una ragione“. Quel singolo è stato uno dei pezzi più risuonati dalle radio durante l’estate, uscito a maggio, ha raggiunto il triplo disco di platino. Visto il successo, i due hanno deciso di rifarlo con un nuovo pezzo divertente che porta a ballare e “a far muovere la testa”, come ha detto Annalisa.

Il testo di “Movimento Lento” è stato scritto dalla cantante savonese insieme a Jacopo Ettorre, la produzione vede invece la firma di Merk & Kremont, duo italiano di producer considerati tra i migliori Dj del mondo. A cantare il ritornello è dunque Federico Rossi, che ha spiegato di aver voluto partecipare a questo progetto per condividere un nuovo tassello del percorso insieme ad Annalisa: “Entrambi cambiati e con un’attitudine diversa, ma con la stessa voglia di fare musica che possa emozionare”.

La nuova carriera da solista di Federico Rossi

Dopo aver annunciato la separazione del duo Benji & Fede nel 2020, Federico Rossi ha intrapreso la strada da solista (così come Benjamin Mascolo) e ha pubblicato i suoi primi singoli “Pesche” e “Non è mai troppo tardi“. Quest’ultimo è uscito da poco ed è prodotto da Merk & Kremont come “Movimento Lento”, e anche questo riporta all’estate. Il testo è un invito a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni di questo particolare periodo storico per godersi la spensieratezza e per trovare il coraggio di fare ciò che non abbiamo mai fatto prima.

Da pochi giorni è disponibile su Youtube anche il videoclip ufficiale di “Non è mai troppo tardi”. Federico Rossi è protagonista insieme alla giovane attrice Giulia Schiavo, che ha recitato in Skam Italia e in Sotto il Sole di Riccione. Le immagini riportano al significato della canzone: i due vivono la loro storia d’amore appena nata durante un’estate di ritrovata libertà, e hanno solo tanta voglia di divertirsi, ballare e lasciarsi andare alle emozioni.





