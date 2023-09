Annalisa è incinta? Pancino sospetto sul palco di RDS Summer Festival/ Ai fan non sfugge il dettaglio

La cantante in dolce attesa del primo figlio? Il dettaglio che non sfugge ai fan

Annalisa sta scalando la vetta delle classifiche con il suo tormentone estivo Mon Amour. La cantante, da poco sposata con il compagno Francesco Muglia, potrebbe essere in dolce attesa. A pensarlo i numerosi fan venuti ad assisterla sul palco degli RDS Summer Festival.

In occasione dell’evento musicale, in effetti, la cantante rivelazione di Amici ha mostrato un pancino sospetto messo in risalto da un abito nero aderente. I fan non si sono lasciati sfuggire il dettaglio e c’è chi è convinto della gravidanza: “. “Mi sa che Annalisa è in attesa“ afferma un utente. Ovviamente, non ci sono conferme ufficiali da parte dell’artista che, in quanto a vita privata, ha sempre dimostrato molto riserbo. La conferma arriverà presto?

Annalisa e il rapporto con il marito Francesco Muglia: “Con lui non c’è stasi”

L’artista si è sposata in gran segreto con il suo compagno Francesco Muglia, una cerimonia per pochi intimi e lontana dai riflettori. Dopo il fatidico “sì”, l’ex allieva di Amici ha parlato di suo marito e del motivo per cui si è innamorata proprio di lui.

“Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”. L’artista ha poi svelato il significato di Mon Amour, suo singolo di successo: “È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre”.

