Annalisa é la preferenza delle radio/ Dopo la disfatta di Sanremo 2024, la rivincita in classifica Earone!

Sanremo 2024, Annalisa conquista le radio dopo la mancata vittoria al Festival della canzone

Annalisa é la nuova preferenza delle radio, dal momento che é la prima classificata tra le canzoni che registrano il più alto volume di passaggi radiofonici, dopo la sonora sconfitta a Sanremo 2024. L’over 30 tra le più influenti icone nel firmamento del Pop made in Italy, Annalisa, si é vista superata sul podio del Festival della canzone italiana, a Sanremo 2024, dalle proposte musicali competitor rappresentate dalla 22enne Angelina Mango con il brano La noia e il 23enne Geolier con I’ p’ me, tu p’ te, rispettivamente prima classificata e secondo classificato alla gara finale sanremese.

Tuttavia, la terza classificata tra le 30 proposte Big in corsa a Sanremo 2024, Annalisa e il brano Sinceramente, segna intanto la prima posizione nella classifica Earone Airplay 2024 delle canzoni dal più alto volume di passaggi radiofonici. Prima classificata, quindi, nell’ordine di gradimento aggiornato al primo marzo 2024 a prima firma il Sussidiario.net, é Annalisa con Sinceramente, seguita al secondo posto da Mahmood con Tuta Gold. Terzo posto per Casa mia di Ghali, seguito al quarto posto da Un ragazzo, una ragazza di The Kolors.

La Top 5 e fuori la rosa dei primi cinque, nella Earone chart…

A chiudere la Top5, riempita dalle molteplici proposte musicali del Festival di Sanremo 2024, poi vi é Angelina Mango con La noia, tacciata dalla polemica web corrente di essere beneficiata della vittoria alla kermesse sanremese per i voti di stampa e radio ad annullamento del favorito dal televoto, Geolier. Sesto posto, nella classifica Earone, proprio per Geolier, con la hit di risonanza global ispirata a Napoli, I’ p’ me, tu p’ te.

Settima posizione per Emma con Apnea, seguita in ottava posizione da Training session di Dua Lipa. Nono posto per Ariana Grande con Yes and?. Alla decima posizione, a chiudere la Top10, vi é poi Alfa con Vai!

