Annalisa ed Elodie nella classifica di Forbes Italia 2023/ Tra le 100 donne di maggior successo

Forbes Italia 2023, la classifica delle 100 donne di successo: i grandi nomi

Anche per il 2023 Forbes Italia ha stilato la classifica delle 100 donne di maggior successo nel nostro Paese. Per il sesto anno consecutivo la nota rivista ha selezionato le 100 figure professionali femminili che quest’anno, con il loro impegno e la capacità da leadership, hanno aggiunto valore a diversi settori, dall’arte al lifestyle, dalla finanza allo sport, contribuendo alla crescita dell’Italia. Tantissimi i grandi nomi presenti nella lista, a cominciare dalle grandi attrici del nostro cinema, da Sabrina Impacciatore a Miriam Leone, da Chiara Francini a Brenda Lodigiani.

Premiati anche i volti femminili del giornalismo e dell’informazione, come Francesca Fagnani, Annalena Benini, Giorgia Cardinaletti e Federica Masolin. Ma anche il mondo della televisione e della musica ha le sue stelle, che in questa lista rispondono ai nomi della showgirl Lorella Cuccarini e di due cantanti, icone pop degli ultimi tempi: Annalisa ed Elodie. Da menzionare anche Csaba dalla Zorza, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e giudice del programma di Real Time Cortesie per gli ospiti, e la campionessa di sci alpino Federica Brignone.

Elodie e Annalisa in classifica: l’ennesimo riconoscimento per le due icone pop

100 donne, 100 personaggi influenti che hanno dato un contributo significativo alla crescita del nostro Paese. La classifica di Forbes Italia ha menzionato grandi nomi dell’economia e dell’imprenditoria, ma anche della televisione, dello spettacolo, dello sport e della musica. Regine incontrastate di questa classifica sul fronte musicale sono proprio Elodie e Annalisa, che nel corso degli ultimi anni hanno ottenuto un successo clamoroso, diventando a tutti gli effetti icone pop dei nostri tempi.

Annalisa macina successi a non finire, dai singoli Bellissima e Mon Amour al tormentone estivo Disco Paradise in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31. Anche Elodie è diventata regina incontrastata nelle radio negli ultimi mesi: dopo la partecipazione a Sanremo 2023 con il brano Due, la cantante è protagonista di quest’estate con il singolo Pazza Musica assieme a Marco Mengoni. Il 2023 sorride a queste due splendide dee della musica, che continuano ad inanellare successi e prestigiosi riconoscimenti, uno dietro l’altro.

