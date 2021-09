Annalisa & Federico Rossi, Seat Music Awards/ Com’è nata la collaborazione?

Annalisa & Federico Rossi si presentano nuovamente ai Seat Music Awards 2021. I due cantanti sono i protagonisti di uno dei tanti tormentoni estivi Movimento Lento, un brano accattivante a detta della cantante recentemente intervistata. La voglia di leggerezza che il brano esprime, è il segnale di un’esigenza reale che in estate è più evidente. Mai come questo periodo, asserisce Annalisa, abbandonarsi alla freschezza, alla voglia di ironia è essenziale. La collaborazione con Federico Rossi, componente del ex duo Benji e Fede, è nata casualmente e la cantante ne è soddisfatta. Considera il brano come un quadro formato da tante fotografie. Federico Rossi in una recente intervista ha affermato di sentirsi molto più libero e fluido dopo la separazione con Benji. Adesso sono in grado di costruire davvero il mio futuro, quello con Benji era un sodalizio a breve termine. In tour con lo spettacolo Nuda, Annalisa ha fatto tappa in molte città italiane. Federico Rossi invece non ha in programma nessun concerto prossimamente.

Annalisa & Federico Rossi, la carriera

E ora passiamo alle carriere di Annalisa e Federico Rossi. Annalisa diventa famosa grazie ad Amici di Maria De Filippi, dove partecipa nel 2010 classificandosi seconda. La sua carriera è subito in ascesa, e collabora con artisti quali Alessandra Amoroso e Kekko Silvestre. Ha al suo attivo parecchie partecipazioni al Festival di Sanremo. Nel 2021 vi ha partecipato con il brano Dieci, che rappresenta proprio i suoi 10 anni di carriera. Nel suo ultimo lavoro discografico collabora con Achille Lauro e J Ax.

Federico Rossi ha fatto parte per 10 anni del duo Benji e Fede. Insieme hanno scalato tutte le classifiche vincendo dischi d’oro e di platino. I due dopo la fama ottenuta su You Tube, incidono vari dischi di successo, ma decidono di separarsi per intraprendere la carriera da solisti nel 2019. Annalisa e Federico Rossi saranno insieme all’Arena di Verona il 9 e 10 settembre per presentare la loro hit di successo nell’ambito dei Seat Music Award.

