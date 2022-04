Annalisa Lucifero e Cora, mamma e figlia scomparse da 3 settimane/ “Uomo biondo…”

Continua a tenere banco il caso della scomparsa di Annalisa Lucifero e Cora, mamma e figlia scomparsa da tre settimane da Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, l’inviato Alessandro Politi ha intervistato Arianna, titolare di un bar del paese che conosce bene Annalisa, in quanto abitava a 500 metri dal locale: “Annalisa bazzicava da queste parti, si era proposta per lavorare da me un anno e mezzo fa – ha detto –. Faceva catechismo proprio nel locale adiacente al bar e aiutava con il Piedibus, la cui fermata è davanti a noi. Era una persona felice e sorridente, molto affiatata con la figlia. Stavano sempre assieme, erano molto unite”.

Alcune testimonianze raccolte dal programma di Rai Uno raccontano che Annalisa Lucifero “aveva anche lavorato in parrocchia quando la perpetua era stata male. Era una persona volenterosa, che amava lavorare. Stava a stretto contatto con le persone, le piaceva parlare con la gente”.

ANNALISA LUCIFERO E CORA, SCOMPARSE DA TRE SETTIMANE: “VISTO UN UOMO INSIEME A LEI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, a proposito della vicenda che vede coinvolte Annalisa Lucifero e sua figlia Cora, sono state proposte anche altre piste, fra cui quella che conduce a un centro spirituale. Molti suoi concittadini dicono che la donna “ha tagliato i capelli molto corti, ultimamente caricava delle borse. Alla mattina lei e la figlia uscivano molto presto, alle 5. L’unica volta che è stato visto un uomo insieme a lei risale al momento del trasloco. Era un uomo alto, biondo, col codino. Si pensava fosse il padre di Cora”.

“Per noi è stato un fulmine a ciel sereno – ha detto il sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco, al ‘Corriere della Sera’ –. Annalisa ci è sempre apparsa come una mamma attenta e affettuosa. Insegnava catechismo in parrocchia, si era inserita nella nostra comunità. Quanto alla bimba, ho avuto l’occasione di incontrarla più volte: grintosa, molto intelligente, davvero una ragazzina speciale. Speriamo la situazione si risolva nel migliore dei modi per tutti”.

