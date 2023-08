Annalisa: “Mon Amour” vince il Power Hits Estate SIAE/ Le reazioni alla premiazione

Annalisa riceve il premio Power Hits Estate 2023

Annalisa é una regina icona del doppio evento all’Arena di Verona, Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 e Radio Zeta Future Hits Live, dove si aggiudica l’ambito premio “SIAE”, Power Hits Estate 2023. L’ex concorrente cantante di Amici di Maria De Filippi ha stregato l’occhio pubblico del doppio live veronese dedicato agli artisti e i fruitori di musica rappresentanti della Generazione zeta e che abbraccia diverse generazioni, con una mise extra-elegance e la sua fulva chioma. In occasione dell’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 Annalisa si é imposta come vincitrice del premio SIAE per merito del singolo estivo e tormentone “Mon Amour”. Il premio Power Hits Estate conferito ad Annalisa in occasione dell’evento Radio Zeta Future Hits Live 2023 é per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, “Mon Amour”. L’occasione celebrativa, inoltre, si é rivelato anche il fronte d’annuncio della data di rilascio del nuovo album di inediti di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice”, che é in uscita il prossimo 29 settembre.

Le reazioni al conferimento di premiazione

E, complice il relativo post della partecipazione all’evento condiviso via social, intanto, Annalisa mette a segno tra le reaction più disparate, perlopiù di consenso da parte degli internauti. Innumerevoli sono infatti i messaggi di esultanza che il popolo attivo nel web destina all’ex Amici per il conferimento di premiazione artistica SIAE. “Splendida dea, premio meritato, meriti il mondo”, si legge tra le righe dei messaggi di consenso più aggreganti, destinati all’artista su Instagram.

“É impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni – rilascia per iscritto Annalisa, con il post sul suo profilo che fa il pieno di interazioni social -. Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde. Tenetevi forte”.

Annalisa é, inoltre, l’unica artista femminile da 3 anni a questa parte, a giungere al vertice nella classifica ufficiale Fimi/Gfk, con 3 hit al Top delle classifiche radiofoniche e di vendita, 8 Dischi di Platino, il sold out per il suo primo concerto al Forum di Assago il 4 novembre. E, reduce dal matrimonio, l’ex Amici sembra vivere un periodo roseo sia sul piano personale che quello professionale.

Prima con “Bellissima”, poi con “Mon Amour” e infine con “Disco Paradise”, quest’ultima incisa con Fedez e Articolo 31, Annalisa può dirsi la regina dell’estate 2023 al suono delle sue hit. La popstar ha registrato il sold out per la “prima volta” con il live previsto al Forum di Assago, da tenersi per il 4 novembre. Al live event seguirà poi un tour nel 2024, “Tutti nel vortice Palasport”. Di seguito, le date stabilite: 6 aprile Firenze, 10 aprile Milano, 12 aprile Bari, 13 aprile Napoli, 19 aprile Padova, 21 aprile Roma.

