Annalisa/ Non ho mai conosciuto Lucio Dalla ma…

Annalisa non poteva che essere uno dei super ospiti presenti sul palco, al fianco virtuale del grande cantautore Lucio Dalla. Sono trascorsi diversi anni da quando il celebre artista ci ha lasciati e il suo ricordo è ancora vivo nel pubblico e in tanti colleghi che hanno voluto omaggiarlo. Annalisa sarà infatti fra i presenti di Lucio!, il concerto omaggio in onda nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 25 agosto 2019. Alla sua voce il compito di interpretare uno dei brani più celebri del Maestro, Le rondini. Una canzone pop del ’90 presente nell’album Cambio, con un testo che sottolinea l’animo sognatore di Dalla, la sua profonda visione della vita pulsante, semplice e volante come le rondini che immagina fermarsi sotto i tetti dei portici. Accompagnata da Ron alla chitarra, Annalisa interpreta il brano scritto da Lucio e Mauro Malavasi per la Sony. Una voce sottile che incarna lo spirito del cantautore, il suo intento pulito e candido. “Ha fatto volare davvero in alto queste rondini”, ha evidenziato la padrona di casa Michelle Hunziker durante il live dell’anno scorso all’Arena di Verona. “Sono onorata di essere qui, non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, ma ho sempre pensato che fosse un artista pazzesco”, sottolinea invece Annalisa, ringraziando Ron per averla invitata a salire con lui sul palcoscenico.

Annalisa, sole e spiaggia in Thailandia

Sole e spiaggia per Annalisa, impegnata nelle vacanze estive in Thailandia. Un viaggio che le ha permesso di fare visita anche all’Elephant Sanctuary, una vera casa per il riposo degli animali mastodontici, che possono trovare finalmente l’affetto che meritano. “Vi prego di non andare dove ve li fanno cavalcare, dove gli fanno fare i giochini, gli spettacolini, i disegnini”, chiede l’artista al pubblico che la segue sui social. Per Annalisa infatti è importante il rispetto per tutti gli animali, da amare con ogni briciola del proprio essere e sempre tenendo in considerazione la loro natura, il loro benessere. “Ricordiamoci sempre che loro sono sulla Terra con noi, non per noi”, conclude nel suo post. Clicca qui per leggere il messaggio di Annalisa. Dopo questo appello accorato la vediamo invece in spiaggia pronta a prendere qualcosa da bere, vestita da sera e con un abito nero, con maniche a sbuffo e un sorriso dolce, seduta al tavolino del ristorante Yin Yang a Chalok Baan Khao, Koh Tao. Non manca la prova costume a Joh Samui, ovviamente superata. Annalisa ha scelto per la sua tintarella un bikini bianco e rosso con motivi floreali, semplice ed allo stesso tempo di sicuro effetto. Del tutto diverso rispetto al costume precedente, nero con rifiniture rosse e con il pezzo sotto a mutandina moderna, allacciato ai lati. Clicca qui per guardare la foto di Annalisa.

Il messaggio di Annalisa

Splendida al mare

Visualizza questo post su Instagram 💤 💤 💤 #vacationmood #goodmorning #buongiorno #kohsamui Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 21 Ago 2019 alle ore 12:25 PDT





