Annalisa: “Non ho mai sognato di sposarmi poi…”/ “Mio marito Francesco? Viaggiamo tanto per raggiungerci”

Annalisa e il matrimonio con Francesco Muglia: “Viviamo tra Savona, Genova e Milano”

Annalisa Scarrone è sempre in vetta alle classifiche con i suoi ultimi successi, ma è anche piena d’amore. La cantante rivelazione di Amici, infatti, si è sposata con Francesco Muglia in gran segreto lo scorso 11 luglio. Nonostante la riservatezza che la contraddistingue, l’artista di Mon Amour ha deciso di parlare del suo matrimonio ai microfoni di Grazia.

Annalisa è incinta? Pancino sospetto sul palco di RDS Summer Festival/ Ai fan non sfugge il dettaglio

“Viviamo tra Savona, Genova e Milano come prima di sposarci. E il fatto che lui sia molto impegnato è una garanzia che capisca quanto lo sono anch’io, quanto debba spostarmi per lavoro. Mio marito sa quanto ogni settimana per me sia diversa dall’altra, il lavoro non mi consente una vita “regolare”. Viaggiamo tanto nel weekend per raggiungerci. Giusto che sia così: sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di se stessi” ha affermato la cantante.

Amici, Annalisa una "Ragazza sola"?/ Il significato del nuovo singolo

Annalisa: “Il matrimonio ha il potere di comunicare la gioia di quelli che si amano”

Annalisa, ai microfoni di Grazia, ha svelato le giornate tipiche di Francesco e di quanto le loro vite lavorative siano diverse: “Per mio marito le giornate sono più schematiche, molto organizzate e fitte. In questo ha i suoi punti fermi, è abitudinario. Io invece non ho mai giornate una uguale all’altra e spesso non faccio caso agli orari. Se sto lavorando non mi fermo finchè non ho finito. ”

La cantante confessa: “Il matrimonio? Non l’ho mai sognato. Però da qualche anno, alle feste di nozze degli amici, ho cominciato a immaginare la mia, a pensarla come una giornata in cui condividere felicità con le persone care. Poi è stata proprio così: non ho mai coltivato il significato religioso del matrimonio, quanto il suo potere di comunicare la gioia di quelli che si amano a chi sta loro vicino“.

Annalisa, é in uscita il nuovo album "E poi siamo finiti nel vortice" / Ha inizio il tour e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA