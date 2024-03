Annalisa, sexy icona mondiale ai Billboard Awards/ Riceve il premio Global Force: le reazioni

Annalisa conquista l’America, dopo Sanremo 2024!

In una sexy mise Dolce & Gabbana, l’uscente di Sanremo 2024, Annalisa, si impone come la prima icona della musica made in Italy di risonanza global, ad ottenere il pregevole Global Force ai Billboard Women in Music awards di Los Angeles!

Ebbene sí, sebbene Angelina Mango le abbia sottratto la vittoria alla finale del Festival della canzone italiana favorita dai voti di stampa e radio unitamente a quelli del televoto, Annalisa si agguanta la rivincita, divenendo l’icona femminile della musica nostrana alla rinomata cerimonia di premiazione made in America. Ai Billboard Women in Music Award la rossa diventa la grande musa ispiratrice della musica made in Italy di influenza nel mondo.

Questo, sulla scia del primato che Annalisa raggiunge con la sua hit Sinceramente, lanciata proprio sul palco sanremese del Teatro Ariston, all’evento di Sanremo 2024 condotto da Amadeus. Annalisa é il miglior debutto femminile con Sinceramente, tra i 30 competitor di Sanremo 2024, per ciò che concerne gli ascolti sulla piattaforma in streaming Spotify Global nel mondo, concorrendo con le forces internazionali del calibro di Ariana Grande. E, intanto, alla cerimonia dei Billboard Women in Music di marzo 2024, la stessa Annalisa ottiene non a caso il pregevole “Global force” Award.

Le dichiarazioni a caldo di Annalisa, per il Billboard Award

Intervistata all’evento, in una sexy mise noir targata Dolce & Gabbana, l’icona italiana dalla fulva chioma liscia si dichiara al settimo cielo per l’ambito premio: “Come prima donna ad avere questo riconoscimento mi sento onorata -dichiara nella reaction a caldo l’ex Amici -…Prima di tutto voglio dire che mi sento fiera e onorata nel condividere questa serata con le altre leve artistiche e nel rappresentare l’Italia mi sento eccitata e grata, come donna nell’industria musicale italiana”. Per la Queen di Sanremo 2024, Annalisa, “abbiamo ancora molto altro da fare, ma siamo sulla strada giusta. Il meglio deve ancora venire, come sempre. E oggi é un giorno di ispirazione per tutti”.

Insomma, Annalisa é certa che l’Italia possa diventare il fiore all’occhiello della musica di influenza mondiale e il suo nuovo riconoscimento global é solo l’inizio di una grande era per il Belpaese. Intanto, mentre si avvicina la giornata internazionale dedicata alla donna, dell’8 marzo 2024, l’ex Amici di Sinceramente può dirsi la nuova regina del made in Italy! E i fan nel mondo, intanto, esultano in un tripudio di interazioni social di grande gioia, per la now-Queen of Pop in musica.

