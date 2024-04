Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, chi sono i genitori di Fedez/ “Grazie ai miei guadagni iniziammo a…”

Il rapper Fedez è sempre stato molto legato ai suoi genitori, infatti dopo il successo professionale…

Si chiamano Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia e sono i genitori di Fedez. Il celebre rapper, nato a Milano nel 1989, ha sempre mantenuto un rapporto ottimale con mamma e papà nel corso degli anni. Sul loro conto non si hanno moltissime informazioni, tuttavia sappiamo che i genitori di Fedez sono sposati e che hanno vissuto a lungo a Buccinasco dove il cantante è cresciuto. Per quanto concerne la vita privata e professionale dei genitori di Fedez, il papà è stato dapprima orafo e, in seguito, ha ricoperto il ruolo di magazziniere. Mamma Annamaria, invece, ha sempre seguito da vicino i passi del figlio nel mondo della musica, aiutandolo ad emergere e a farsi conoscere, allacciando contatti con case discografiche e produttori.

Dopo il successo professionale, Fedez non ci ha pensato due volte a “restituire” ai suoi genitori tutto il supporto ricevuto lungo il percorso, con gesti concreti e apprezzabili. ”Abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo”, ha raccontato il cantante, riferendosi alla situazione economica non idilliaca dei suoi genitori e della famiglia.

Fedez in vacanza coi suoi genitori al seguito: “Mio papà è già pieno”

Terminata la storia con Chiara Ferragni, Fedez è partito alla volta di Miami per una vacanza, con i figli al seguito e la presenza dei suoi genitori. Tutto è stato documentato anche sui suoi social, dove appaiono Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia. “From Rozzangeles to Miami” scrive il rapper in una storia su Instagram dove si vede il signor Franco spingere il carrello con tutti i bagagli.

“Mio padre già pieno”, commenta divertito Fedez, felice di avere papà e mamma vicino in una fase così delicata della sua vita. Per Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia è l’occasione di condividere del tempo con il figlio, ma anche di trascorrere momenti speciali con gli amati nipoti Leone e Vittoria.

