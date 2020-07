Annamaria e Antonio si sono lasciati?/ Sul loro futuro albergano numerosi dubbi (Tempation Island)

Annamaria e Antonio potrebbero essere una delle prossime coppie di Temptation Island 2020 a scoppiare. Lo pensano i fan, soprattutto alla luce delle dichiarazioni dell’ex moglie di lui. “Diciamo che Annamaria già qualcosina la sa”, ha detto l’ex Miriam a DonnaPop, “e l’ha anche raccontata all’interno del programma, ma a modo suo, diciamo, non proprio come è andata. Io sono stata sposata dal 2015 al 2017: matrimonio, chiesa, ristorante, tutto alla grande. A novembre del 2017 ho scoperto che lui fingeva di andare a lavoro, mi raccontava bugie, che aveva turni diversi e invece andava facendo il farfallone”. Una volta scoperto tutto, Miriam ha deciso di buttare fuori di casa l’ex marito, che di contro ha cercato di riconquistarla. Anche se poi alcuni suoi amici le hanno riferito che Antonio aveva già iniziato una relazione con Annamaria. Questo però non ha impedito a lui di fare una corte spietata all’ex moglie, anche poco prima di partire per la Sardegna. “Mi ha sempre telefonato“, ha rivelato Miriam, “ha sempre dichiarato di voler tornare insieme a me, prima e dopo le puntate di Temptation”.

Annamaria e Antonio, dubbi leciti sul futuro

Annamaria e Antonio si sono lasciati oppure Temptation Island 2020 ha permesso alla loro coppia di decollare? I dubbi sono leciti, soprattutto in base a quanto avvenuto nella puntata della settimana scorsa. Convinto di essere single, Antonio infatti si sta avvicinando sempre di più alla Single Ilaria: la fidanzata naturalmente sa tutto, grazie ai numerosi video che le vengono mostrati al pinnettu e al falò. “Potrei essere quell’uomo che al di fuori di questo programma potrebbe essere il tuo prototipo…”, ha chiesto infatti Antonio a Ilaria durante una giornata in spiaggia. Nel vedere il fidanzato così libertino, Annamaria si è lasciata andare ancora una volta alle lacrime. Le altre fidanzate l’hanno sostenuta fino all’esterno, ma la donna ha deciso di non lasciarsi abbracciare da nessuno e di voler vivere la sua sofferenza da sola. “Me ne voglio andare”, ha detto poi ritornando verso le amiche. Antonella Elia ha cercato in tutti i modi di farla ragionare, ma Annamaria era ormai decisa a fare le valige. “Non lo voglio il falò, me ne voglio andare”, ha aggiunto mentre metteva i vestiti nelle valige. Antonella però le ha fatto notare che andare via in quel modo le avrebbe fatto avere ancora dei dubbi, in modo tale da non perdonarlo nemmeno di fronte ad eventuali scuse. Clicca qui per guardare il video di Annamaria e Antonio.



