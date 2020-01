Annamaria esclusa dai figli/ “Tre anni che non mi parlate, basta!” (C’è posta per te)

Annamaria e Vincenzo è la coppia protagonista di questa seconda puntata di C’è Posta per te 2020. Maria De Filippi esordisce subito ammettendo che questa è “una storia un po’ particolare, lo dico perché di solito i figli sono contenti quando due genitori tornano insieme. Loro si sono rimessi insieme e i figli non parlano più con loro”. La coppia ha tre figli, Lorenzo, Luca e Valentina: la femmina ha un buon rapporto con loro, i due maschi no. Annamaria svela che è considerata “il male della famiglia”, nonché una cattiva moglie e madre dai suoi figli. Questo perché la donna, dopo 23 anni con Vincenzo, sentendosi messa da parte e senza la dovuta importanza, incontra un uomo che le da attenzioni. Annamaria si sente innamorata e decide di andare via da casa per stare con lui.

Annamaria chiede scusa ai figli Lorenzo e Luca a C’è Posta per te

Questa decisione sconvolge l’intera famiglia. Lorenzo e Luca le parlano a malapena, solo la figlia Valentina le rivolge ancora la parola. Pochi mesi dopo decide però di tornare da loro ma la situazione non cambia e, anzi, peggiora. Così Annamaria decide di andare un’altra volta via di casa e questo distrugge definitivamente il rapporto con Lorenzo e Luca. Infatti sono ormai tre anni che non le rivolgono più la parola. La richiesta a Maria De Filippi arriva proprio per mettere fine a questa situazione e chiedere perdono ai suoi figli per gli errori fatti in questi anni. “Ho sbagliato, mi dispiace, perdonatemi” chiede Annamaria nello studio di C’è Posta per te.

© RIPRODUZIONE RISERVATA