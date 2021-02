Annamaria, mamma di Stefania Orlando/ “Lei mi ha salvata. Ha bisogno di attenzioni..”

“Mamma, mi hai sempre amata, salvata, compresa e protetta come solo una madre sa fare.” Così Stefania Orlando, in un post di alcuni mesi fa, descriveva la sua mamma, Annamaria. Mano nella mano nel dolce scatto postato su Instagram, Stefania raccontava di un rapporto speciale che anche nella Casa le ha fatto versare qualche lacrima. Mamma Annamaria è stata finora l’unica a non mostrarsi nella Casa del Grande Fratello Vip, intervenendo soltanto con una telefonata, molti mesi fa, per la figlia. “sei tu che hai più bisogno di amore e attenzioni” ha ancora scritto la Orlando in quel post in cui sottolineava come, ad oggi, sia lei ad essere quasi ‘la sua mamma’. Una dichiarazione importante che potrebbe essere forse approfondita nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip del 22 febbraio.

Stefania Orlando e il rapporto con i suoi genitori: “Famiglia molto unita”

Solo pochi giorni fa Stefania Orlando, proprio al Grande Fratello Vip, ha avuto la possibilità di rivedere suo padre. L’uomo, in quell’occasione, le ha manifestato tutta la sua stima, dichiarando: “Negli ultimi anni siamo diventati una famiglia molto unita, ci vediamo spessissimo – e ancora – Sto benissimo e anche la mamma. Noi siamo molto soddisfatti di tutto l’iter che stai facendo nella Casa, dimostri grande maturità che tu d’altronde hai accumulato nel corso della tua carriera. Tu sei forte, ti voglio bene!” Che sia la mamma, questa sera, a fare capolino nella Casa?



