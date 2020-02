Annarita Pisconti/ Video: “Mio marito era violento e mi perseguitava” (Sopravvissute)

Annarita Pisconti racconta la sua storia nella nuova puntata di “Sopravvissute”, in onda alle 23.55 su Raitre. È quella di una donna che con coraggio si è salvata da una relazione pericolosa. La conduttrice Matilde D’Errico comincerà dalle origini, da quando Annarita aveva 19 anni e lasciava la sua città, Taranto, piena di speranze e tanta voglia di fare. Una volta arrivata a Roma ha cominciato a lavorare in diversi locali come animatrice. Così ha conosciuto l’uomo che è diventato suo marito, che ai suoi occhi era quello giusto. Lui all’inizio si è dimostrato amorevole, la loro relazione le è sembrata perfetta e nel 2004 hanno avuto anche un figlio. Ma col passare del tempo il marito è cominciato ad essere violento, sia dal punto di vista psicologico sia da quello fisico. Annarita Pisconti non riusciva a capire cosa le stava accadendo, e soprattutto perché. Ad un certo punto ha scoperto che il marito era sommerso dai debiti e che aveva problemi di dipendenza dalla cocaina. Ma non è rimasta in silenzio, anzi ha reagito.

ANNARITA PISCONTI A SOPRAVVISSUTE

Annarita Pisconti ha denunciato le condotte del marito, i maltrattamenti che subiva e ha provato a separarsi in tutti i modi da lui. Ma l’uomo ha cominciato a perseguitarla. Per questo la giovane donna ha deciso di prendere legalmente il porto d’armi. E all’ex marito ha detto di essere in possesso di una pistola. Solo così lui ha smesso di darle fastidio. Quell’arma, che era diventata una necessità per lei, si è poi trasformata in un hobby. Ora infatti Annarita fa parte della squadra femminile di tiro libero e sta per partecipare ai campionati italiani di questa disciplina sportiva. Sui social, oltre ad annunciare che la sua storia verrà raccontata da “Sopravvissute”, ha spiegato il ruolo importante che ha avuto anche lo sport in questa vicenda. «Racconterò con coraggio a tutta l’Italia di come, in passato, mi sono salvata da una storia pericolosa e deleteria… Di come il mio meraviglioso SPORT (oltre a mio figlio) mi ha dato la forza di guardare oltre». Ma tutto questo rappresenta uno stimolo quotidiano a non mollare mai.

ANNARITA PISCONTI “MIO MARITO ERA VIOLENTO E…”

In un certo senso dunque anche lo sport ha salvato Annarita Pisconti. Ma raccontare una storia di questo tipo non è mai facile. «Non è stato assolutamente facile ripercorrere e ricordare quei brutti momenti…», ha infatti scritto su Facebook. E ha colto l’occasione per ringraziare Matilde D’Errico, la conduttrice di “Sopravvissute”. «Grazie di cuore per la forza che mi hai dato nel farlo. Sei una Donna meravigliosa. Ti abbraccio forte». Questo il commento che appare sotto al post con un video che anticipa quanto vedremo stasera. In questa anticipazione, infatti, Annarita Pisconti racconta che suo marito si comportava diversamente con gli altri. «Era normale. Rideva, scherzava, mascherava quello che era con me nella vita privata». Con lei invece era violento: «È un termine forte, ma è la realtà. Era violento soprattutto a livello psicologico. Mi rendeva insicura mentalmente, approfittando del fatto che ero sola lì, non avevo famiglia. Io ero debole, fragile, innamorata e annebbiata». E nascondeva alla sua famiglia la sua infelicità.





