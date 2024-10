Mike Bongiorno vanta un’immensità di tappe e aneddoti che riguardano prettamente la sua professione. Difficile non accostare il suo nome alla storia stessa dello spettacolo italiano, della tv e non solo; ma sono altrettanto note alcune curiosità che riguardano la vita privata del conduttore, tornate in auge proprio ora che è in onda – questa sera, 22 ottobre 2024, l’ultima puntata – la miniserie tv ‘Mike’. Per l’appunto, scopriamo chi è la seconda moglie di Mike Bongiorno: Annarita Torsello.

Chi è Rosalia Maresca, prima moglie di Mike Bongiorno/ Perchè le nozze furono annullate dalla Sacra Rota?

Chi è Annarita Torsello, prima moglie di Mike Bongiorno e perchè si sono lasciati? Interrogativi giustificati dalla grande curiosità che circola intorno al nome del conduttore, volto iconico del piccolo schermo e non solo. Come anticipato, con lei ha compiuto per la seconda volta il grande passo del matrimonio e insieme hanno condiviso diversi anni conditi da amore e condivisione. Qualcosa però ad un certo punto li ha portati a prendere strade diverse.

Figli Mike Bongiorno: chi sono Michele, Leonardo e Nicolò/ Il secondogenito: “Un emozione ricordarlo…”

Mike Bongiorno e la seconda moglie Annarita Torsello, le ‘frizioni’ dopo il matrimonio…

Annarita Torsello – seconda moglie di Mike Bongiorno è anche lei nota al pubblico televisivo seppur non al pari del conduttore. La scintilla pare sia scoccata intorno al 1960; non proprio un colpo di fulmine ma quasi dato che poco dopo hanno compiuto insieme il grande passo del matrimonio. Stando alle poche informazioni reperibili sulla liaison, pare che qualcosa si sia incrinato proprio dopo le nozze.

La ‘prova’ della convivenza, la mancanza di attenzioni per via dei molteplici impegni del conduttore; questi pare siano stati alcuni dei fattori che avrebbero inciso sul perchè Mike Bongiorno e la seconda moglie Annarita Torsello si sono lasciati. Entrambi, nel corso degli anni, hanno sempre evitato di entrare nel merito delle vicissitudini di coppia e al di là di tutto è comunque stato un amore decisamente importante.

Mike Bongiorno come ha conosciuto la moglie Daniela Zuccoli?/ Lei: “Già incinta quando incontrai la mamma…”