La vera storia di Mike Bongiorno in Mike, miniserie: l’infanzia

Mike Bongiorno è considerato una vera leggenda della televisione italiana nonché il padre del quiz televisivo. “Con la sua “allegria” è entrato nella storia del piccolo schermo diventando un volto amico per milioni di persone che lo ricordano sempre con tantissimo affetto. Nato il 26 maggio 1924 a New York da madre torinese, Enrica Carello, e padre italo-americano, Philip Bongiorno, il suo, vero nome era Michael Nicholas Salvatore Bongiorno. La giovinezza del conduttore non è stata facile ma è stata segnata da eventi drammatici avendo vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

Mike, infatti, partecipò alla Resistenza italiana e fu imprigionato a San Vittore, dove conobbe personalità come Indro Montanelli. Quelli furono anni difficili e dolorosissimi per Bongiorno che vide da vicino la paura di morire. Mike, infatti, riuscì a sopravvivere ad un plotone di esecuzione anche grazie ad un pizzico di fortuna perché l’esecuzione fu interrotta poco prima che toccasse a lui. Fu un periodo in cui Mike capì quanto era preziosa la vita e, da quel momento, cerco sempre di trasmettere il suo ottimismo e la sua positività a tutte le persone che lo circondavano, compreso il suo amatissimo pubblico.

Mike Bongiorno: la carriera e la vita privata

Terminato il conflitto, Mike tornò a New York dove riprese il giornalismo che, successivamente, gli aprì le porte della televisione italiana. Vittorio Veltroni, funzionario Rai, decise di offrirgli un contratto di collaborazione per il Radiogiornale consigliandogli di accorciare il nome. E’ l’inizio di una carriera straordinaria per Bongiorno che diventa una vera icona grazie al quiz “Lascia o raddoppia”. Da quel momento, la carriera televisiva di Mike ha raggiunto picchi altissimi portandolo anche a condurre il Festival di Sanremo. Dopo aver fatto la storia in Rai, Mike ha scritto pagine importanti di televisione anche in Mediaset conducendo per anni “La ruota della fortuna”.

Accanto al successo, inoltre, il conduttore riesce a trovare la donna della sua vita e a formare una bellissima famiglia dopo l’addio alla prima moglie, la cantante lirica Rosalia Maresca e alla giornalista Annarita Torsello. Il grande amore di Mike è stata Daniela Zuccoli con cui ha avuto tre figli: Michele, Niccolò e Leonardo.