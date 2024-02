Anno bisestile 2024, 29 febbraio/ “Anno bisesto anno funesto”: l’origine e perché (non) porta sempre sfortuna

Anno bisestile, 29 febbraio 2024: perché nel calendario, ogni 4 anni, c’è un giorno ‘in più’?

Oggi è il 29 febbraio 2024, che ci ricorda che ci troviamo nell’anno bisestile. Una giornata singolare e particolare del calendario, spesso associata ad un’aura misteriosa e, il più delle volte, negativa. Si tratta, infatti, di un giorno aggiuntivo inserito nel calendario giuliano durante il passaggio da quello gregoriano, usato prima dei romani, associato a cattivi presagi e che condiziona, nell’immaginario comune, tutti e 365 i restanti giorni dell’anno.

Cerchiamo, però, di comprendere meglio cosa sia l’anno bisestile e come sia stato introdotto il giorno del 29 febbraio 2024, riferendoci proprio all’avvento del calendario giuliano. In precedenza, infatti, si utilizzava il calendario gregoriano, basato su 365 giorni fissi, mentre Giulio Cesare scoprì che, in realtà, il ciclo della terra attorno al sole dura 365,24 giorni. Per equiparare, dunque, l’anno all’effettivo moto della terra attorno al sole, venne introdotto un giorno aggiuntivo ogni 4 anni. Quello che oggi è il 29 febbraio 2024, all’epoca era il giorno ‘bisesto’, chiamato così per la consuetudine di contare due volte il sestultimo giorno di febbraio, che i romani chiamavano proprio ‘sestile‘, in modo da recuperare quel gap temporale tra il ciclo della terra e quello del sole.

29 febbraio 2024, miti e superstizioni sull’anno bisestile: in un caso non porta sfortuna…

Come anticipato, l’esistenza del 29 febbraio 2024, e quindi dell’anno bisestile, nell’immaginario collettivo è sempre stata associata a cattivi e funesti presagi. Già in epoca romana, infatti, il mese di febbraio era considerato sfortunato dato che si celebravano i Parentalia, dedicati ai morti. Così, la superstizione si è tramandata ed è sopravvissuta ai secoli, arrivando nel 1400 a Savonarola, che convinse la popolazione di questi mal auspicio, e poi fino ai giorni nostri.

Ad aggravare ulteriormente la fama dell’anno bisestile e del 29 febbraio 2024, peraltro, ci sono stati parecchi eventi capitati nel corso degli anni, come il terremoto a Messina del 1908, quello in Belice nel 1968 o quello in Friuli nel 1976, oltre allo tsunami in Giappone del 2004 e al Coronavirus in Europa nel 2020 (si ricorderà, peraltro, che la quarantena in Italia venne indetta proprio dopo la fine di febbraio). Tuttavia, seppure il 29 febbraio 2024 e la tradizione dell’anno bisestile siano associati a cattivi presagi, non funziona così ovunque nel mondo. Infatti, nel Regno Unito il giorno ‘in più’ di febbraio è chiamato Bachelor’s Day ed è l’unico momento in cui, per tradizione, è concesso alle donne fare la proposta di matrimonio ai loro compagni, rendendolo un giorno di festeggiamenti e gioia.











