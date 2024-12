Siamo pronti anche oggi, venerdì 13 dicembre, in questa magica giornata di Santa Lucia, ad allietarvi con le nostre frasi di auguri più belle in vista appunto del buon Natale 2024 e di un felice anno nuovo. Ormai quanto manca? Se i nostri calcoli non sono errati siamo a soli 12 giorni al 25 dicembre, di conseguenza solo 11 alla Vigilia di Natale, quando si darà il là alle danze.

Nell’aria si respira comunque da giorni aria di festa, visto che le persone hanno ormai cominciato la caccia al regalo perfetto, e ovviamente un presente non può che essere ancora più lieto se abbinato ad una splendida frase di auguri di buon Natale 2024. In questo spazio ne abbiamo individuata qualcuna, come ad esempio queste parole da dedicare ai propri genitori.

AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: LE FRASI PER I GENITORI

Se ad esempio aveste pensato di fare un regalo unico a mamma e papà, potreste abbinarci questo pensiero: “Tanti auguri di buon Natale, siete le due persone più importanti della mia vita, mi avete cresciuto, insegnato i giusti valori ed educato nel migliore dei modi, ed oggi voglio in qualche modo sdebitarmi per tutto ciò che avete fatto per me in questi anni. Questo regalo ovviamente non è paragonabile ai vostri sforzi di questi anni, ma spero che possa piacervi e trasmettermi tutto il mio amore verso di voi. Buon Natale ancora e vi voglio bene”.

Siamo certi che se i vostri genitori dovessero leggere queste parole saranno già decisamente felici così, senza neanche scartare il pacchetto regalo. Fra le frasi di auguri di buon Natale 2024 più ricercate vi sono anche tipicamente quelle per la propria dolce metà, che sia una donna o un uomo.

AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: FRASI PER PARTNER E AMICI

Anche in questo caso vogliamo venirvi in aiuto con queste parole confezionate ad hoc per il proprio partner. Partiamo così: “Buon Natale amore mio”, e già metà lavoro è fatto, dopo di che bisogna trovare delle parole significative e che vadano dritte al punto. Ovviamente ogni pensiero è soggettivo ma secondo noi, se doveste dedicare queste frasi di auguri di Natale alla vostra dolce metà sarà sicuramente felice: “Oggi è il 25 dicembre, il giorno più bello dell’anno e io non potevo che desiderare che passarlo al tuo fianco. Sono felice che tu sia qui, con la nostra famiglia, a celebrare questa magica festa, quest’anno ancora più magica perchè ci sei tu. Spero che ciò che stai per scartare possa piacerti e che nel contempo rappresenti un nuovo step della nostra relazione: ti amo ancora, buon Natale”.

Il massimo sarebbe farle (ma anche fargli) trovare un anello, siamo sicuri che scoppierà a piangere dalla gioia. Chiudiamo con una frase di auguri di buon Natale da dedicare ad un amico speciale: “Tanti auguri caro mio, anche quest’anno siamo ancora fianco a fianco, sempre qui, noi due, come da una vita. A Natale siamo tutti più buoni si dice, ma tu non può essere ancora più buono e migliore di così. Grazie per esserci sempre ogni qual volta ho bisogno, ti voglio bene”.