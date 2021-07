Anno zero, singolo Elisabetta Gregoraci/ “Ho sentito il brano e mi piaceva molto”

Elisabetta Gregoraci è tornata sul palcoscenico dei Battiti Live, l’evento musicale dell’estate italiana nella duplice veste di conduttrice e cantante. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la ex moglie di Flavio Briatore è tornata al timone del programma estivo musicale di Italia 1 con grandissima gioia come ha raccontato: “per me tornare sul palco è stato rigenerante. Anche se io ho più o meno sempre lavorato. Chi fa questo lavoro ha sofferto molto in questo periodo e ora c’è voglia di normalità, di sentire il calore della gente”. Per questa nuova edizione del programma musicale dell’estate italiana, la Gregoraci ha deciso di mettersi in gioco anche come interprete visto che ha accettato di collaborare con Alan Palmieri, co-conduttore del programma, che le ha proposto una collaborazione musicale nel brano “Anno Zero”. Un vero e proprio debutto per la Gregoraci nel mondo della musica con un brano che inizialmente aveva rifiutato per poi cambiare idea.

“Un giorno mi ha detto di aver scritto per gioco un brano e mi ha chiesto se volevo collaborare” – ha rivelato la Elisabetta Gregoraci che inizialmente non era tanto proponeva a cimentarsi nel ruolo di cantante. “All’inizio avevo detto di no, cantare non è il mio mestiere, ma poi ho sentito il brano e mi piaceva molto”. Un’estate all’insegna della voce di Elisabetta Gregoraci che si è soffermata a parlare del rapporto col figlio Nathan Falco dopo l’avventura nella casa del GF VIP 5: ” appena mi ha rivisto mi ha detto:“Mi sei mancata tanto”! Gli avevo scritto delle lettere, volevo che le leggesse mentre non c’ero, per sentire il mio calore. Ma quest’anno, per via del Covid, noi concorrenti avevamo la possibilità di parlare al telefono con i nostri figli”. Dopo Battivi Live, la Gregoraci è pronta a nuove avventura e non nasconde il desiderio di poter condurre un people show “dove ci sono storie vere, emozioni”.

