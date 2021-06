Elisabetta Gregoraci, maxi scollatura a Battiti Live 2021/ Il web “Sempre bellissima”

Elisabetta Gregoraci è stata la grande protagonista della prima puntata di Battiti Live 2021 trasmessa dal Castello Aragonese di Otranto. Accanto ad Alan Palmieri, la showgirl ha sfoggiato tutta la sua bellezza incantando il pubblico di Radionorba che ha potuto seguire in diretta l’evento sia in tv che attraverso l’apposita App. Per il debutto, la Gregoraci ha indossato un abito fucsia, con una scollatura mozzafiato, la gonna asimettrice, corta davanti in modo da lasciare scoperte le gambe perfette, le maniche lunghe, un colletto bon-ton. I capelli, invece, erano raccolti mostrando tutto il viso sorridente e già un po’ abbronzato di Elisabetta che ha completato il look con degli orecchini e dei tacchi vertiginosi che hanno esaltato il fisico snello della showgirl. Un look particolarmente apprezzato dal pubblico che, su Instagram, si è complimentato con lei.

Sul palco di Battiti Live, Elisabetta Gregoraci ha sempre sfoggiato abiti bellissimi che hanno esaltato la sua bellezza. La scelta del look per la prima puntata dell’edizione 2021 della kermesse musicale non ha deluso le aspettative dei telespettatori che, sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram di Radionorba, si sono complimentati con lei per l’indiscutibile bellezza. “Sempre il top”, “Assolutamente bellissima”, “Ti ho apprezzata al Grande Fratello e sono felice di rivederti“, scrivono i fans. C’è, poi, chi sottolinea il grande feeling artistico che c’è tra la Gregoraci e Alan Palmieri che formerebbero “la perfetta coppia di conduttori”. La prima puntata di Battiti Live 2021, dunque, ha confermato Elisabetta Gregoraci come regina dell’evento.

