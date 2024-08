Ante Rebic al Lecce, colpo a sorpresa

A sorpresa, il calciomercato Lecce si accende con un nome inaspettato: quello di Ante Rebic. Il calciatore croato che in passato ha vestito le maglie di altre squadre di Serie A come Fiorentina e Milan è stato annunciato dal club giallorosso, che ha postato una serie di foto dell’attaccante mentre firma il contratto e veste la sua nuova maglia. Al suo fianco Pantaleo Corvino, ds del club, che è riuscito a portarlo in Salento al termine dell’esperienza al Besiktas, arrivata dopo una serie di campionati giocati in Serie A. Il calciatore, nato a Spalato, è stato acquistato giovanissimo dalla Fiorentina per poi passare in prestito al Lipsia e dopo ancora al Verona.

A seguire una nuova esperienza in Bundesliga, con l’Eintracht, che lo ha coronato come uno dei maggiori talenti in circolazione per prestazioni e rendimento, fino a portarlo a raggiungere il secondo posto ai Mondiali del 2018 con la Nazionale croata. Nel 2019 il passaggio al Milan in prestito, per poi essere riscattato e vincere lo scudetto nella stagione 2021-2022. Nell’ultimo anno, per Rebic c’è stato il Besiktas: nel campionato turco il croato non è riuscito ad ottenere il rendimento sperato, che lo ha portato a risolvere il contratto per tornare in Italia, al Lecce, dove avrà una nuova chance per rilanciarsi, avendo avanti a sé ancora un paio d’anni di carriera che potrebbe fare ad alti livelli.

Ante Rebic fa impazzire i tifosi salentini dopo l’annuncio

Il colpo messo a segno da Pantaleo Corvino per il calciomercato Lecce ha lasciato a bocca aperta i tifosi, che non si aspettavano assolutamente un affare della simile portata. In Salento arriva infatti un vicecampione del mondo, che ha sfiorato l’impresa con la Croazia nel 2018, ma allo stesso tempo un giocatore che conosce bene la Serie A, campionato nel quale ha disputato una serie di stagioni con ottimi risultati. Tifosi impazziti, dunque, dopo l’annuncio del Lecce.