Anthony Bourdain, ex compagno Asia Argento: com’è morto? Il suicidio/ “Non rompermi le palle”, ultimo sms?

Anthony Bourdain è l’ex compagno di Asia Argento: il cuoco americano si è suicidato nel 2018, mentre si trovava a Strasburgo per registrare una puntata dello show che l’ha reso celebre al grande pubblico, ovvero “Parts Unknown”. Le cause del gesto, a distanza di anni, sono tuttora un mistero. In passato si è parlato della possibilità che a provocarlo sia stato un tradimento da parte dell’attrice. Pare che proprio in quei giorni sia stata vista avvinghiata a un altro uomo, il giornalista francese Hugo Clément, in un hotel di Roma.

Una biografia sul tema scritta da Charles Leerhsen, non autorizzata, che verrà pubblicata il prossimo 11 ottobre, inoltre, ha reso noti dei messaggi che la coppia si sarebbe scambiata poco prima dei suicidio. “Non sono geloso. Non ti possiedo. Sei libera. Ma sei stata sconsiderata con il mio cuore e la mia vita”, avrebbe scritto lui. Poi avrebbe chiesto: “C’è qualcosa che posso fare per te?”. La risposta di lei secca: “Non rompermi le palle”. “Ok”, questo l’ultimo sms di lui in base a quanto anticipato dal New York Times.

Anthony Bourdain, ex compagno Asia Argento: il ricordo dell’attrice

In passato, prima che emergessero i presunti messaggi, Asia Argento ha comunque più volte ricordato l’ex compagno Anthony Bourdain. “Io gli parlo, a volte mentre cucino, non so, lo sento vicino. Lo sento vicino in tutte le cose belle che succedono con i miei figli. Loro gli volevano molto bene e lui voleva molto bene a loro”, ha raccontato l’attrice quando è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Insomma, ha ammesso di non averlo mai dimenticato.

La storia d’amore tra i due, infatti, è stata intensa. Resta però il rammarico per non avere compreso le sofferenze che lo hanno portato al suicidio. “Mi fa soffrire terribilmente l’idea che aveva tanto dolore dentro di sé, ma non lo condivideva. E io non l’ho visto. Non l’ho visto. E per questo mi sentirò colpevole per il resto della mia vita”.

