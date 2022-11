Anthony Delon e il difficile rapporto con il padre Alain Delon/ “L’ho perdonato ma…”

Anthony Delon e il difficile rapporto con il padre Alain: “E’ stato violento ma…”

Anthony Delon è il figlio di Alain Delon. L’uomo ha pubblicato di recente il suo libro Dolce e Crudele. Figlio di un mostro sacro del cinema, Alain Delon si è raccontato di recente in un’intervista a Verissimo: “All’inizio è stato difficile, poi ci si abitua. È accaduto per caso, ma nel campo professionale affermarmi per me non è stato difficile”. Appena bambino, i suo genitori si separano e quella rottura ha segnato la sua infanzia. Il rapporto con il padre Alain è sempre stato precario ma i due si sono riconciliati quando è venuta a mancare Nathalie, la madre di Alain. Il libro è stato scritto proprio quando ho saputo che mamma stava per morire, l’anno prima il papà aveva avuto un ictus: “Ho avuto bisogno a un certo punto di scolpire la mia vita e rendere omaggio a quelle che sono state le mie guide”.

Alain Delon è stato un padre violento come ha raccontato Anthony: “Si è comportato in quel modo perché anche lui è stato abbandonato. Il dramma della sua vita è avvenuto quando ha deciso di andare in guerra a 17 anni e sua madre ha firmato perché si arruolasse, accettando anche il rischio che potesse morire. La sofferenza e la violenza che aveva dentro di lui vengono da quell’episodio”. Ora però Anthony ha perdonato il padre: “Per trovare il proprio equilibrio è fondamentale perdonare. Bisogna amare e cercare di capire per non ripetere gli stessi errori”.

Anthony Delon fa chiarezza sul padre: “Non ha chiesto di mettere fine…”

Anthony Delon ha smentito alcune notizie pubblicate sulla stampa internazionale in merito alla presunta volontà del padre di porre fine alla propria vita, in seguito all’ictus avuto nel 2019 e alla lieve emorragia celebrale presentatasi poco dopo. Ospite a Verissimo, Anthony aveva precisato: “Mio padre non mi ha chiesto di mettere fine alla sua vita. C’è stato un malinteso intorno a questa vicenda. Oggi lui sta bene, ha solo detto che se un giorno non ce la farà più vorrà ricorrere alla possibilità dell’eutanasia, per non soffrire”.

L’uomo ha spiegato che sono state mal interpretate le parole di Alain che semplicemente ha detto al figlio, dopo aver avuto l’ictus, che se un giorno non ce la farà più, di ricorrere all’eutanasia piuttosto che farlo soffrire. Detto questo, ad ora il celebre attore hollywoodiano si è ripreso da questo brutto episodio di salute e quindi per ora non ha nessun bisogno di andarsene per sua volontà.Caso editoriale in Francia con la sua autobiografia dal titolo Dolce Crudele, l’attore francese ha avuto la forza di mettere nero su bianco la sua vita e le sofferenze provate in famiglia.











