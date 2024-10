Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, Anthony e Asia si sono lasciati? La scelta finale

Qual è stata la scelta finale di Anthony e Asia a Matrimonio a Prima Vista Italia 2024? La coppia ha deciso di andare via insieme, da marito e moglie, oppure si è divisa alla fine del percorso? Mentre su Real Time va in onda la puntata che anticipa la scelta della coppia, noi abbiamo visto già la prossima e possiamo svelarvi cosa ha deciso di fare la coppia.

Chiara e Pietro si sono lasciati o stanno insieme dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2024?/ Tutta la verità

Anthony e Asia hanno affrontato il confronto con i tre esperti di Matrimonio a prima vista Italia 2024, rivivendo le emozioni vissute dall’incontro alle nozze, alla luna di miele fino alla convivenza a casa di lui. Le emozioni sono sin da subito positive, tanto che Asia dichiara: “Mi ha dimostrato di crederci così tanto e una maturità tale da farmi ricredere su tutto il genere maschile quasi! La simpatia ed empatia è nata sin da subito”.

Erik e Valentina si sono lasciati o stanno insieme dopo Matrimonio a Prima Vista Italia 2024?/ Cos'è successo

Anthony e Asia si dichiarano i loro sentimenti: com’è finita per la coppia

Bellissime anche le parole di Anthony sul rapporto con la moglie: “Insieme a lei sono più forte ma anche più felice, più completo, mi ha fatto star bene. Sono contento di tutto quello che ho passato con lei, mi è piaciuto.” Anthony e Asia parlano allora di sentimenti, ed è lei la prima a sbilanciarsi: “Con lui mi sento completa, lui spegne il fuoco dell’agitazione, mi trasmette calma.” Più forti, però, le parole di lui, che ammette di provare dei sentimenti molto forti per Asia: “Lei mi ha fulminato col suo modo di essere, fisicamente, il suo sguardo… A me mancava questo e in lei l’ho trovato. Se mi sta vicina io sto bene. Sono perso per lei.” Per entrambi è stato, dunque, un colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista Italia 2024, perciò sia Anthony che Asia desiderano rimanere sposati anche dopo il programma.