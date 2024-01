Anticipazioni Amici 2023, Ed. 23/ Registrazione puntata 7 gennaio 2024: Holden in sfida

Anticipazioni Amici 2023 ed. 23: tutto sulla puntata del 7 gennaio 2024

Dopo le festività natalizie durante le quali i ragazzi hanno potuto rivedere le rispettive famiglie ed esibirsi davanti ad un grande pubblico partecipando al Concerto di Capodanno trasmesso da canale 5, per gli allievi di Amici 2024 è arrivato il momento di rientrare a scuola e continuare a studiare in vista della fase più importante del talent show di Maria De Filippi. Con l’inizio del nuovo anno, per gli allievi della scuola più famosa d’Italia, inizia ufficialmente la corsa verso il serale. Per strappare il biglietto per il serale, sin dalla puntata registrata oggi 5 gennaio e che sarà trasmessa domenica 7 gennaio, alle 14 su canale 5, gli allievi dovranno superare nuove sfide per mantenere la fiducia dei rispettivi insegnanti.

Maria De Filippi è pronta così a riaccogliere in studio non solo i ragazzi ma anche gli insegnanti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, pronti anche a punire i propri allievi per tirare fuori il loro talento. Sale, dunque, l’attesa per le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 2023 che saranno disponibili in serata.

Anticipazioni Amici 2023: nuove gare di canto e ballo

Nella registrazione di Amici 2024 in programma oggi, venerdì 5 gennaio, gli allievi della scuola di Amici 2024 dovranno affrontare nuove sfide di canto e di ballo. A giudicarle ci saranno esperti sia della danza che della musica. Nelle scorse puntate, a giudicare le varie garo di canto sono stati anche ex allievi in gara al Festival di Sanremo 2024. Con la clausola Sanremo, come fa sapere Superguidatv che pubblica tutte le anticipazioni della registrazione, è impossibile vedere nello studio di Amici cantanti che saranno in gara al prossimo Festival. Chi saranno, dunque, gli ospiti della nuova registrazione di Amici?

Fondamentale per il futuro dei cantanti e ballerini della scuola sarà la classifica finale. Chi occupa l’ultima posizione finisce direttamente in sfida. Chi rischia?

Anticipazioni Amici 2023: Holden e lo scontro con Rudy Zerbi

Prima delle vacanze natalizie, Holden è stato il protagonista di un duro scontro con Rudy Zerbi che ha esortato l’allievo a rispettare di più la scuola dandogli anche un provvedimento disciplinare. “Chiederò che tu faccia ore aggiuntive dove andrai ad assistere alle lezioni di altri tuoi colleghi che si distinguono nello studio, Mew e Petit“, la decisione di Zerbi a cui Holden ha reagito duramente – “Sono capace di fare un passo indietro, ma non sbrocco a caso da un momento all’altro senza motivazioni. La cosa di Internet è sbagliata. Mi sono stufato di sentirmi dire cose sulla mia persona che non mi rappresentano. Non so più cosa fare e cosa no. Arriva che io sono bugiardo”.

Un duro scontro tra allievo e insegnante che potrebbe avere delle conseguenze. Cosa accadrà tra i due? Zerbi deciderà di punirlo mettendolo in sfida? Lo scopriremo con le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 2023.













