Anticipazioni Beautiful 16-17 agosto/ Thomas ci riprova con Hope

Cosa succederà nella nuova puntata di Beautiful oggi martedì 16 agosto 2022? Come sempre la soap andrà in onda nel pomeriggio a partire dalle 13:45 su Canale 5. Secondo le anticipazioni di Beautiful di oggi Brooke è molto spaventata della scelta di affidare Hope a Thomas, mentre la Logan è certa che il suo figliastro non sia del tutto cambiato e teme che il ragazzo possa avere una fissazione insana nei confronti di sua figlia.

A causa delle sue paure la Logan sceglie di mettere in guardia sua figlia cercando di farle capire che il suo ex marito potrebbe non avere buone intenzioni. Le idee della donna però sono in contrasto con quelle di Ridge che è certo che suo figlio sia diventato un’altra persona. Le idee contrastanti dei due coniugi Forrester porteranno la coppia nuovamente a litigare e a scontrarsi.

Stando alle anticipazioni di Beautiful i due episodi che andranno in onda domani mercoledì 17 agosto 2022 Thomas accetterò di prendersi cura di Hope e dei bambini. Nonostante all’ uomo sia passata l’ossessione per la figlia della Logan continuerà comunque a volerle bene e a pensare al suo benessere, e proprio questo affetto spinge il ragazzo ad aiutarla nelle faccende domestiche.

L’atteggiamento di Thomas continua a non convincere Brooke e Ridge che continueranno a litigare sull’atteggiamento del ragazzo e sulle sue reali intenzioni. Intanto grazie al silenzio di Paris, Quinn e Carter continuano a ricostruire il rapporto con i rispettivi partner.

