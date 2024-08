Beautiful, la trama al centro della puntata di oggi 11 agosto

Nuovo appuntamento con la celebre soap campione di ascolti delle reti Mediaset, oggi domenica 11 agosto andrà in scena un nuovo appuntamento con la serie, andiamo a vedere cosa prevedono le anticipazioni per l’episodio di scena quest’oggi, Deacon aiuterà Sheila a fuggire e la consegnerà poi agli agenti, ben presto si scoprirà che lo Sharpe ha consegnato l’amata agli agenti per chiudere un capitolo che ha provocato dolore a tutti, la criminale tenterà di lottare per la sua libertà, con la voglia di ottenerla anche a caro prezzo, ma stavolta sembra davvero arrivata la fine per lei.

Un colpo di scena inaspettato è previsto dalle anticipazioni di Beautiful, Deacon rivelerà a Sheila di aver messo in atto un freno a tutto il caos per preservare la vita di tutti, ma Sheila non sarà un cliente facile da ammanettare. La donna sarà delusa e tenterà un’ennesima fuga, nonostante gli agenti siano proprio davanti a lei, nessuno riuscirà ad acchiapparla, anche se Bill non mollerà la presa.

Anticipazioni Beautiful, il riassunto delle puntate precedenti

Ma cosa è accaduto nelle puntate di Beautiful precedenti all’episodio in onda oggi domenica 11 agosto su Canale Cinque? La celebre soap farà ancora una volta capolinea sul piccolo schermo e non mancheranno le emozioni per i telespettatori, dopo quanto già accaduto nei precedenti episodi, abbiamo visto come la fuga di Sheila abbia mandato in allarme tutti i protagonisti, con la sua rocambolesca fuggita che dopo uno spavento iniziale si è trasformata in una vera e propria caccia, l’FBI si è messa sulle sue tracce.

Dal riassunto delle precedenti puntate di Beautiful si ricorda anche il messaggio inviato da Sheila a Deacon, lei gli ha chiesto di fuggire insieme, ma lui si è mostrato titubante e ha preferito chiedere del tempo per pensarci su.

