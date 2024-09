Anticipazioni Beautiful, 21 settembre 2024: Steffy affronta Hope

Nuovo appuntamento con la soap opera Beautiful nella giornata di domani, sabato 21 settembre 2024, come sempre nel pomeriggio di Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Steffy è seriamente preoccupata per l’avvicinamento tra Hope e Thomas. La Forrester è sì contenta dei progressi fatti da suo fratello e dell’armonia ritrovata tra i due ex a lavoro e anche in famiglia, ma è sempre più sospettosa circa la presunta attrazione che Hope proverebbe per lo stilista.

Steffy, temendo che la crescente intesa di Hope con Thomas possa destabilizzare l’equilibrio dal fratello pian piano ritrovato, decide di affrontare entrambi; non solo parla con Thomas, il quale la rassicura sul fatto di essere finalmente guarito dalla sua ossessione per l’ex moglie e che dunque non c’è motivo di preoccuparsi, ma decide di affrontare anche la Logan chiedendole chiaramente se stia nutrendo un’attrazione per lui, ma Hope nega.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful, Deacon ha accolto a “Il Giardino” un sommelier per metterlo alla prova sulle sue abilità; l’obiettivo dello Sharpe è infatti quello di allargare la sua attività e vorrebbe dunque assumere un esperto di vini. L’uomo ha così ricevuto la visita del Conte Boucie che, presentatosi nel locale assieme al suo nipotino, è stato messo alla prova con una degustazione di vini alla cieca per testare le sue capacità.

Intanto Hope è felice di aver finalmente ritrovato l’armonia di un tempo con Thomas, a livello familiare e professionale; sul fronte lavorativo procede tutto a gonfie vele, anche se la ragazza continua a nutrire una profonda attrazione verso l’ex e non sa come gestire la situazione. Intanto il ritorno di R.J. a Los Angeles ha scatenato l’entusiasmo di Brooke e Ridge; il Forrester vorrebbe che il figlio seguisse le sue orme nella moda, ma il ragazzo è restio.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, come sempre nei pomeriggi di Canale 5 a partire dalle ore 13.45; il pubblico ha la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.