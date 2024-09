Anticipazioni Beautiful, 20 settembre 2024: Deacon cerca un sommelier per il locale

Nella giornata di domani, venerdì 20 settembre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata pomeridiana con Beautiful; entrando nel dettaglio delle anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Deacon è intenzionato ad ingrandire la sua attività a “Il Giardino” e vorrebbe assumere un sommelier. Lo Sharpe riceve così la visita del Conte Boucie, che si presenta con il suo nipotino, per una prova come sommelier; il suo obiettivo è quello di mettere alla prova le sue capacità attraverso una degustazione di vini alla cieca.

Nel frattempo Hope ha ritrovato l’armonia con Thomas e gli rivela di fidarsi ora nuovamente di lui; il Forrester ha dato una svolta positiva alla sua vita ma, allo stesso tempo, la Logan continua ad essere preoccupata per l’attrazione che prova verso di lui. Intanto Brooke e Ridge sono entusiasti per il ritorno di R.J. ed entrambi scherzano sulla caricatura disegnata con affetto dal ragazzo ai danni del padre.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Ridge continua ad insistere affinché R.J. entri nell’azienda di famiglia; il padre vede nel figlio un potenziale talento e vorrebbe che fosse lui il futuro della loro linea di moda, ma il ragazzo ribadisce di non voler lavorare per la famiglia e assicura che presto ripartirà per viaggiare per il mondo

Ridge tenta però di convincerlo a rimanere a Los Angeles e, per dimostrargli che è davvero portato per la moda e che potrebbe essere il futuro stilista dell’azienda, gli chiede di disegnare un modello; il ragazzo, inizialmente restio di fronte alla richiesta del padre, alla fine acconsente ma sovverte l’incarico affidatogli e disegna una buffa caricatura di Ridge, che scatena l’ironia nella famiglia Forrester.

