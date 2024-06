Anticipazioni Beautiful, puntata 29 giugno 2024/ Tensione alle stelle tra Thomas e Steffy, interviene Taylor

Anticipazioni Beautiful, 29 giugno 2024: Thomas si sente tradito da Steffy

Domani pomeriggio, sabato 29 giugno 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful, che come sempre farà compagnia ai telespettatori anche durante il weekend; ma cosa rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Al centro della trama ci sarà ancora una volta la crisi di Thomas, che vorrebbe riallacciare i rapporti con il figlio Douglas ma che è costretto ad andare incontro alle resistenze di Steffy, diventata tutore legale del bambino.

Lo stilista si sente tradito dalla sorella e ritiene che la donna stia in tutti i modi cercando di porre delle distanze tra padre e figlio; in questo clima di elevata tensione in famiglia interviene anche Taylor, che tenta di fare da mediatrice tra i suoi due figli ascoltando le ragioni di entrambi e cercando di riportare la pace tra di loro. Intanto, in questa situazione estremamente difficile e delicata, Thomas può contare sul supporto di Paris, che gli sta vicino e gli offre tutto l’affetto e il supporto di cui necessita.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, un nuovo flirt potrebbe essere in arrivo per Brooke, storica protagonista della longeva soap opera americana. La donna, durante un pranzo con Taylor a “Il Giardino”, ha attirato l’attenzione di un giovane ed affascinante cameriere di nome Hollis: la Hayes è convinta che il ragazzo stia corteggiando l’amica e i suoi sospetti trovano conferma quando Hollis si avvicina alla Logan per una inaspettata richiesta.

Nel frattempo si fanno sempre più accese le tensioni tra Thomas e Steffy legate a Douglas; la donna, assieme a Finn, oppone resistenza alle intemperanze del fratello e alle sue insistenze legate al desiderio di fare visita al bambino tutte le volte che vuole. La coppia gli ha però imposto che potrà sì vedere il figlio, ma solo con il loro permesso.

