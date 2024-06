Anticipazioni Beautiful, puntata 28 giugno 2024/ Flirt in corso tra Brooke e Hollis?

Anticipazioni Beautiful, 27 giugno 2024: Hollis flirta con Brooke a “Il Giardino”

Torna in onda puntualmente domani pomeriggio, venerdì 28 giugno 2024, la soap di Canale 5 Beautiful con una nuova attesissima puntata; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Brooke potrebbe trovarsi al centro di un nuovo inaspettato flirt. La donna si è ritrovata con Taylor a pranzare a “Il Giardino” e, in quell’occasione, ha attirato l’attenzione di un affascinante e giovane cameriere di nome Hollis: nella puntata di oggi Taylor noterà un corteggiamento da parte del ragazzo nei confronti dell’amica.

Brooke inizialmente negherà, ma una inattesa richiesta del cameriere darà ragione alla Hayes: flirt in corso per la Logan sul fronte sentimentale? Proseguono intanto le accese tensioni tra Thomas e Steffy, sempre a causa dell’affido di Douglas; la donna ha deciso di prendersi cura del bambino e di rimanere imparziale sia nei confronti del fratello che di Hope e Liam, ma lo stilista vorrebbe approfittare della sua posizione di vantaggio per vedere il figlio quando desidera e senza chiedere permesso a casa di Steffy e Finn, andando incontro però alle resistenze della coppia.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Brooke e Taylor hanno stretto un’amicizia che cresce sempre più, dopo le ostilità del passato; le due protagoniste della soap opera si sono anche concesse un pranzo insieme presso “Il Giardino” e, in quell’occasione, la Logan è finita nel mirino del giovane ed affascinante cameriere Hollis, non rimasto indifferente alla sua presenza. Taylor ne è convinta: il ragazzo sta flirtando con la sua amica e i successivi risvolti della questione alla fine le danno ragione.

Nel frattempo Thomas continua a chiedere insistentemente di vedere Douglas e pretende di poter andare a casa di Steffy e Finn tutte le volte che desidera e senza chiedere permesso: la sorella però ha imposto dei limiti alle sue visite, che verranno effettuate solo su concessione della coppia.











