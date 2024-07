Anticipazioni Beautiful, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Thomas vuole tornare a lavorare con Hope

Anticipazioni Beautiful, 11 e 12 luglio 2024: Hope accatterà di reintegrare Thomas a lavoro?

Oggi e domani pomeriggio, giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2024, vanno in onda due nuove puntate della soap pomeridiana di Canale 5 Beautiful; come rivelano le attese anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Steffy ha ormai comunicato a Hope i risultati disastrosi ottenuti dalla sua ultima collezione della Hope for the future. La Logan deve così correre ai ripari, con Steffy che cerca di convincerla a reintegrare Thomas nell’azienda in qualità di capo stilista, al fine di salvare la sua linea ed evitare così il rischio chiusura.

Beautiful, anticipazioni settimanali: dal 9 al 13 luglio 2024/ Sheila ha tradito Bill con Deacon?

Hope è tuttavia molto incerta: da un lato vorrebbe salvare la sua linea, dall’altro questo implicherebbe reintegrare Thomas e tornare così a lavorare insieme a lui dopo tanto tempo. La donna non sa se accettare questa suggestione di Steffy e ne parla con il Forrester, il quale le promette che non tradirà più la sua fiducia; l’uomo cerca di convincerlo di essere cambiato in tutto e per tutto e, soprattutto, le fa notare che sarebbe molto importante per il figlio Douglas vederli di nuovo insieme a lavoro.

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 luglio 2024/ Steffy richiama Thomas alla Forrester

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda nei giorni scorsi, Steffy è venuta a conoscenza dei risultati negativi ottenuti dalla Hope for the future: le vendite dell’ultima collezione della linea non hanno dato i frutti sperati e, per questo motivo, la donna ha prontamente messo al corrente Hope della situazione, spiegandole che la produzione rischia di andare verso la sospensione. Steffy chiede così alla Logan di reintegrare suo fratello Thomas nell’azienda, concedendogli una nuova possibilità: lei accetterà?

Anticipazioni Beautiful, puntate 8 e 9 luglio 2024/ Brutte notizie per Hope a lavoro, interviene Steffy

Intanto Liam ha provato a far ragionare Bill sul suo avvicinamento a Sheila, ma il padre non sente ragione e decide di rimanere al fianco della donna; nel frattempo, però, la diabolica rossa appare a sorpresa a casa di Deacon…











© RIPRODUZIONE RISERVATA