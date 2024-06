Anticipazioni Beautiful, puntate 21 e 22 giugno 2024/ Douglas si trasferisce da Steffy, Hope è disperata

Anticipazioni Beautiful, 21 e 22 giugno 2024: Thomas spera di riavvicinarsi a Douglas

Nuovi appuntamenti con Beautiful venerdì 21 e sabato 22 giugno 2024; come riportano le anticipazioni di Mediaset Infinity, nella puntata di oggi la decisione di Douglas di trasferirsi a casa della zia Steffy e Finn ha lasciato tutti di sorpresa. Hope è disperata e teme che il bambino possa non tornare più a casa loro: a tranquillizzarla c’è però Liam, sicuro che il piccolo presto sentirà nostalgia di casa e tornerà presto da loro. Intanto Steffy e Finn sono molto preoccupati per la grande responsabilità che hanno nelle mani, con il ragazzo che confessa alla madre Li di aver trovato la felicità e l’equilibrio nella sua vita, che ora rischia di essere destabilizzato.

Anticipazioni Beautiful, puntate 18 e 19 giugno 2024/ Finn destabilizzato dalla scelta di Douglas

Anche Thomas ha reagito con sorpresa alla decisione del figlio e, dopo lo choc iniziale, palesa contentezza per il trasferimento dalla zia Steffy: in questo modo, infatti, ritiene di aver più tempo da trascorrere con lui, grazie all’intermediazione della sorella e senza la stretta sorveglianza di Hope e Liam. Per quanto riguarda le anticipazioni di Beautiful di sabato 22 giugno, invece, la ritrovata armonia tra Brooke e Taylor si palesa anche a “Il Giardino”: le due donne pranzano insieme, di fronte a un Deacon meravigliato, parlando del piccolo Douglas. Il bambino, intanto, è stato portato a casa di Steffy da Hope, la quale è disperata ma c’è Liam a rassicurarla: suo figlio farà ritorno a casa.

Beautiful, anticipazioni puntata 17 giugno 2024/ Douglas vuole convivere con Steffy e Finn...

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, le precedenti puntate di Beautiful sono state dominate dalla decisione di Douglas di fronte al giudice: il bambino ha deciso di andare a vivere con Finn e la zia Steffy, che diventa così suo tutore legale, spiazzando sia Thomas sia Hope e Liam. La decisione del bambino carica Steffy e Finn di grandi responsabilità: la donna è preoccupata di non essere all’altezza del ruolo, mentre Finn è destabilizzato e teme che questo importante cambiamento della loro vita possa destabilizzare il loro equilibrio, raggiunto dopo tanto tempo.

Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno 2024/ Douglas va a vivere dalla zia Steffy?

Steffy è però consapevole dell’importanza di quanto accaduto e cerca di rassicurarlo: l’affido, per quanto li carichi di grosse responsabilità, è al momento la soluzione più giusta per il piccolo Douglas.











© RIPRODUZIONE RISERVATA