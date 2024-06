Anticipazioni Beautiful, puntate 18 e 19 giugno 2024/ Finn destabilizzato dalla scelta di Douglas

Anticipazioni Beautiful, 18 e 19 giugno 2024: la preoccupazione di Finn

Oggi e domani pomeriggio, martedì 18 e mercoledì 19 giugno 2024, vanno in onda due nuove puntate di Beautiful nei pomeriggi di Canale5; stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, nella puntata di oggi Carter rimarrà ammaliato dalla dolcezza di Katie e di come la donna abbia a cuore la sua famiglia. Intanto Douglas ha preso la sua decisione in tribunale: andare a vivere con la zia Steffy e con Finn, abbandonando dunque l’idea di convivere sia con Thomas che con Hope e Liam.

Beautiful, anticipazioni puntata 17 giugno 2024/ Douglas vuole convivere con Steffy e Finn...

Finn viene informato dalla stessa Steffy, di ritorno a casa dal tribunale, della decisione del piccolo di avere la zia come suo tutore legale. Per le anticipazioni di Beautiful della puntata di mercoledì 19 giugno 2024, invece, Finn viene a conoscenza della decisione di Douglas ma impone alcuni paletti a Steffy, spiegandole che pur volendo bene al bambino, teme che questa decisione possa destabilizzare l’equilibrio della loro famiglia. La donna però lo rassicura e lo convince che quella dell’affido temporaneo è una soluzione necessaria, affinché il bambino non si senta abbandonato.

Beautiful, anticipazioni puntata 16 giugno 2024/ Douglas va a vivere dalla zia Steffy?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale5 nei giorni scorsi, l’attenzione si è focalizzata soprattutto sul tribunale e sulla decisione di Douglas davanti ai giudici. Il bambino ha deciso di andare a vivere con Steffy, lasciando con l’amaro in bocca Thomas da un lato e Hope e Liam dall’altro: sarà dunque la zia a prendersi cura del piccolo, che ha così deciso di lasciare la sua casa e crescere lontano dalla famiglia.

Steffy è infatti ormai diventata una figura di riferimento per Douglas, il quale non ha alcuna intenzione di rinunciare ad una nuova vita condivisa con lei: per la donna, ma anche per Finn, l’affido sarà una sfida molto importante.

Beautiful, anticipazioni puntata 15 giugno 2024/ Douglas vuole convivere con Steffy, Sheila in crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA