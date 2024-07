Anticipazioni Beautiful, 22 e 23 luglio 2024: confronto tra Liam e Hope

Inizia una nuova settimana e, con essa, si apprestano ad andare in onda le nuove puntate di Beautiful nei pomeriggi di Canale 5; quali sono le anticipazioni delle puntate di oggi e domani pomeriggio, lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Hope ha ormai preso la sua decisione di reinserire Thomas nel team della sua “Hope for the future”, pur con iniziali titubanze, e ritiene che il suo ritorno nel ruolo di capo stilista sia essenziale per risollevare le sorti dell’azienda.

La Logan decide così di informare anche Liam, il quale però inizialmente disapprova in maniera categorica la decisione della moglie e si oppone con tutto se stesso, ripensando a quello che Thomas ha compiuto in passato e quanti problemi ha procurato alla loro vita e alla loro famiglia. Alla fine, però, lo Spencer si arrende alla determinazione di Hope e decide di accettare la sua decisione.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, Hope ha inizialmente deciso di mantenere nascosta a Liam la sua decisione: Thomas è stato reintegrato alla “Hope for the future” andando contro al consiglio del marito, il quale l’aveva invitata a non cedere alle insistenze dell’ex e a non riportarlo in maniera così drastica nella loro vita.

Lo Spencer è convinto sin da subito che Hope abbia accettato il suo consiglio e, parlandone con Wyatt, si compiace di essere riuscito a persuaderla; tuttavia la Logan, influenzata anche da Steffy e dai miglioramenti fatti dallo stesso Thomas, ha deciso di reintegrarlo nel progetto. Intanto Bill continua ad essere infatuato di Sheila, ma il sentimento che nutre nei suoi confronti è reale o c’è un secondo fine? Presto la verità sul suo conto potrebbe venire a galla…