Anticipazioni Beautiful, 12 ottobre 2024: Liam svela a Hope i sospetti di Steffy

Ultimo appuntamento settimanale con la soap opera Beautiful nella giornata di domani, sabato 12 ottobre 2024, con una nuova puntata in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5; secondo quanto ci rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Steffy è sempre più convinta che Hope sia attratta da Thomas e decide di parlarne con Liam. Lo Spencer, osservando il sempre più graduale riavvicinamento a lavoro tra la moglie e lo stilista, è in forte crisi e Steffy decide così di affrontarlo e di rivelargli il suo punto di vista.

Anticipazioni Beautiful, puntata 11 ottobre 2024/ Taylor delusa da Brooke: amicizia a rischio?

La Forrester gli rivela infatti la sua convinzione: è Hope ad essere attratta da Thomas e non viceversa, e forse potrebbe essere proprio questa la causa delle recenti tensioni tra di loro. Liam non vuole però credere alle parole della ex né tantomeno farsi influenzare; tuttavia, quando Hope tornerà a casa dopo una lunga giornata di lavoro, troverà il marito in preda allo sconforto. In quella circostanza, Liam le rivelerà tutti i sospetti che Steffy nutre nei suoi confronti: come reagirà la Logan?

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 ottobre 2024/ Taylor delusa da Brooke dopo la rivelazione di Thomas

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Taylor ha scoperto che Thomas è stato screditato da Hope di fronte a Brooke e decide così di andare ad affrontare colei che riteneva un’amica. La Hayes vuole avere un chiarimento da Brooke e non si capacita di quello che lei pensa realmente di suo figlio; il confronto si sviluppa su toni pacifici ma molto tesi, con la Logan che tenta invece di sviare il discorso su di sé.

La donna vorrebbe infatti evitare di confidare a Taylor i suoi sospetti su Hope, ovvero che la figlia potrebbe realmente essere innamorata di Thomas. Sviando l’attenzione su di sé, di fronte all’amica confessa tutto ciò che pensa dello stilista, ammettendo di nutrire ancora sospetti e dubbi su di lui; una confessione che lascia la Hayes con l’amaro in bocca e con la convinzione che la loro amicizia potrebbe essere a rischio.

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 ottobre 2024/ Bill sospetta di Thomas: il consiglio a Liam

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful sono trasmesse nei pomeriggi di Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.45 circa; per chi fosse impossibilitato a seguire la soap in televisione, è disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.