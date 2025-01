Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste, 2a puntata del 21 gennaio 2025: chi ha ucciso Umberto?

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction di Rai1 con protagonisti Alessandro Preziosi e Marco Rossetti dopo la fine choc della scorsa puntata? Andando con ordine, infatti, la serie thriller poliziesca ambientata in Trentino si è aperta dal punto in cui si è conclusa la scorsa stagione: Umberto ha ucciso Ruggero ma perché? Quale segreto nasconde l’uomo proprio mentre Giovanni aveva iniziato a sospettare che l’uomo avesse un segreto c’è stato un altro clamoroso retroscena: Umberto è stato ucciso con un colpo di fucile, chi l’ha ucciso e perché?

Sono tanti i misteri ed i segreti e dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che nella 2a puntata in onda martedì 21 gennaio 2025 l’omicidio di Umberto aprirà nuovi e inquietanti scenari. Il padre di Lara prima di morire tenterà di dire qualcosa a Giovanni ma senza riuscirci: cosa voleva dirgli? Nel frattempo i sospetti si concentrano su Karim, che è il principale sospettato tuttavia un dettaglio inquietante porterà a ritenere che sia presenta qualcun altro oltre al gruppo nella valle: il proiettile rinvenuto nel cadavere di Umberto non è compatibile ne con quelli del fucile di Karim ne con quelli degli altri ospiti dell’albergo.

Blackout 2 Le verità nascoste anticipazioni, Marco trovato ferito e incosciente: cosa gli è successo?

Dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste della 2a puntata si scopre che Marco sarà in grave pericolo. Giovanni sarà sempre più vicino a Claudia, scatenando la gelosia di Marco che, pur essendosi lasciato con la giovane medico ed avere una nuova fidanzata continua ad essere ancora molto legato a lei. La situazione, tuttavia, prenderà una piega inaspettata quando Marco sparirà nel nulla. Partiranno le ricerche e l’uomo verrà trovato in pericolo di vita, incosciente e gravemente ferito. A questo punto, mentre Claudia sottoporrà alle dovute cure Marco, Giovanni e Federica entreranno nel rifugio del militare russo ma si renderanno conto che l’uomo non sarà da solo…L’appuntamento con la prossima puntata di Blackout 2 Le verità nascoste andrà in onda martedì 21 gennaio 2025 su Rai1 a partire dalle 21.35 circa e in diretta streaming su RaiPlay.