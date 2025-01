Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste: cos’è successo davvero fuori dalla Valle

L’ultima attesissima puntata di Blackout 2 Le verità nascoste andrà in onda martedì prossimo, 3 febbraio 2025 e sono tantissimi i misteri e i segreti che ruotano attorno ai vari protagonisti e soprattutto c’è una domanda che non sembra trovare risposta: cos’è successo davvero fuori dalla Valle dei Vanoi in Blackout 2? Questa seconda stagione si è aperta partendo dal punto in cui si era interrotta la precedente con gli ospiti bloccati all’interno dell’Hotel Cima Paradisi a causa di una valanga, disperati e sconvolti cercheranno in tutti i modi di chiamare i soccorsi ma proprio quando Ruggero riuscirà ad avere contatti con l’esterno verrà ucciso da Umberto.

Perché Umberto ha ucciso Ruggero? A questa domanda l’uomo non potrà mai rispondere perché verrà ucciso a sangue freddo, i primi sospetti si concentreranno su Karim ma ben presto tale pista verrà abbandonata perché il fucile del giovane non è compatibile con l’arma del delitto. Oltre alla scia di omicidi, tuttavia, i misteri si infittiscono anche quando arriveranno finalmente i soccorritori, l’euforia e la gioia del momento cederanno nel corso delle puntate: che cosa nascondono Angelo, Federica e Sabrina?. Quel che è certo è che dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che fuori dalla Valle del Vanoi è successo qualcosa di terribile che minaccia la stessa esistenza dei vari protagonisti ed alcuni, come Federica, saranno pronti a tutto persino ad uccidere pur di salvare se stessi ed i loro alleati.

Blackout 2 anticipazioni: cosa vuole dire Konets-Veta? E cosa temeva Umberto

Dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste, inoltre, si scopre che alla fine della prima stagione è stata più volte ripetuta dai personaggi la parola ‘Konets-Veta’ che vuol dire? Letteralmente si traduce ‘fine del mondo’ dal cirillico “конец света” in cirillico e di fine del mondo o comunque di qualcosa di terribile accaduto nel mondo esterno, parlava anche Umberto sia quando ha ucciso Ruggero che a Giovanni poco prima di morire tra le sue braccia. Alessio, uno dei soccorritori, sa benissimo qual è il segreto della Valle e per questo finge di aiutare Marco e Giovanni a riparare l’elicottero per fuggire, ma in realtà la notte distrugge tutto, perché? E tra l’altro proprio quest’ultimo è stato costretto a prenderà una decisione estrema e quando ha testato l’elicottero quest’ultimo ha preso fuoco davanti gli occhi terrorizzati di tutti i sopravvisuti. Le anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste non si spingono oltre e cresce dunque la curiosità nello scoprire cos’è successo davvero fuori dalla Valle. L’appuntamento con la 4a ed ultima puntata della fiction di Rai1 è per martedì 3 febbraio 2025 in prima serata su Rai1.