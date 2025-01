Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste: qual è il segreto della Valle e cosa nascondono i soccorritori

Dopo due anni dall’ultima puntata di Blackout Vite sospese che ha lasciato letteralmente con il fiato ‘sospeso’ i telespettatori perché si è conclusa con un finale aperto e tante domande senza risposte, la serie di Rai1 con protagonista Alessandro Preziosi è ritornata in onda con una nuova stagione, un nuovo sottotitolo Le verità nascoste e nuovi misteri e segreti che hanno già conquistato il pubblico che l’ha premiata con ottimi ascolti. E dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che la tensione e la suspence crescerà ad altissimi livelli soprattutto con l’ingresso dei soccorritori che nascondo qualcosa di molto importante.

Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste, prossima puntata 28 gennaio 2025/ Angelo fa un gesto estremo

Ancora bloccati a causa della terribile valanga che li ha investiti, gli ospiti dell’Hotel Cima Paradisi hanno accolto con gioia ed entusiasmo l’arrivo dei soccorritori: il pilota e Capitano del Soccorso Civile Angelo (Alessio Vassallo), l’Ispettore Capo della Polizia Federica (Adele Dezi) e l’esperta geologa Sabrina (Fiorenza Tessari). Le anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste svelano, tperò, che dietro il loro arrivo si nasconde ben altro, loro sanno benissimo qual è il segreto della Valle del Vanoi e cosa è successo davvero fuori da essa. E tutt’e tre hanno dei segreti inconfessabili.

Come finisce Il conte di Montecristo, anticipazioni ultima puntata/ Dantes non si vendica di Danglars perchè?

Blackout 2 anticipazioni, chi sono davvero Angelo e Federica: resa dei conti con Giovanni

E dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre chi sono davvero Angelo e Federica. Il primo è il Capitano del Soccorso Civile che conosce bene cosa è accaduto nella Valle e su di se porta fisicamente le conseguenze e un grande dolore, la perdita della donna che amava. Nelle prossime puntate sarà costretto a prendere delle drastiche decisioni e nel frattempo dovrà decidere da che parte stare. Si avvicinerà molto ad Irene, anche lei ferita dalla vita. Diametralmente opposta, invece, è Federica che all’apparenza sembrerà decisa e determinata a portare in salvo tutti mentre in realtà il suo intento e ben altro. Spietata e cinica sarà disposta a tutto anche ad uccidere pur di salvare le persone a lei care. Tuttavia Giovanni inizierà a notare queste stranezze e nelle prossime puntate ci sarà la resa dei conti tra Federica e Giovanni senza esclusione di colpi. Un ruolo importante e determinante avrà anche Sabrina che, consapevole del piano di Federica, farà di tutto per impedirle di realizzarlo nonostante anche lei ha una persona cara oltre la Valle che vuole disperatamente salvare: suo figlio. Cosa succederà nelle prossime puntate di Blackout 2?