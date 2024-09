Anticipazioni Brennero, puntata di oggi: un omicidio al centro della trama

Si rinnova l’appuntamento con le fiction di Rai1, questa sera l’appuntamento sul piccolo schermo è con Matteo Martari e Elena Radonicich, le anticipazioni di Brennero promettono sicuramente bene, tra novità, colpi di scena e scintille, la PM Eva si troverà a fare i conti con un nuovo caso, finito al centro della puntata, nell’episodio Echi della sera la vedremo dunque mettersi all’opera nella speranza di risalire alla verità.

Stando alle anticipazioni di Brennero, a finire nella lista dei sospettati sarà una giovane pittrice, e l’attrice di Elena Radonicich che veste i panni della PM, si bloccherà nelle indagini credendo all’innocenza della ragazza. Nel secondo episodio scopriremo che il pubblico ministero si fida ciecamente della giovane Mathilde, che è potrebbe essere la protagonista di un furto andato in scena alla galleria d’arte, verrà però ritrovato il cadavere del proprietario del quadro, chi lo ha ucciso e cosa c’è dietro questo lutto?

Anticipazioni Brennero, Eva e Paolo sono sempre più vicini: scatta l’amore?

Oltre a quelle che vi abbiamo elencato nella puntata di questa sera di Brennero troveremo altre novità, visto che la fiction di Rai 1 sembra pronta a incuriosire i telespettatori anche con delle dinamiche sentimentali. La nostra PM Eva e Paolo Costa sembreranno infatti sempre più vicini, il legame si fa ancora più intimo: può nascere un nuovo amore?

Le anticipazioni di Brennero dunque si fanno sempre più intriganti, e resta da capire se tra i due protagonisti della fiction di Rai1 potrà nascere qualcosa come un legame d’amore, mentre nella vita il rapporto tra i due si limita a rispetto e amicizia, come svelato dalla stessa Elena Radonicich in una intervista: “E’stato un bel rapporto, c siamo trovati bene a lavorare insieme e il menage dei nostri caratteri è stato funzionale al racconto c’è stata anche una discreta dose di ironia che non era prevista”

