Elena Radonicich, la rivelazione dell’attrice di Brennero: “Qualche similitudine con la mia famiglia”

Questa sera su Rai1 prenderà il via la nuova fiction Brennero, che vedrà tra i protagonisti anche l’attrice Elena Radonicich, affiancata dal collega Matteo Martari in questa grande avventura, per l’occasione l’artista si è concessa in una intervista rilasciata tra le colonne di SuperGuida TV, dove ha detto la sua sulla serie in partenza oggi lunedì 16 settembre 2024. E riguardo alle possibili somiglianze tra Elena Radonicich e il personaggio di Eva, che il pubblico scoprirà da stasera, l’attrice ha ammesso di non prestarci troppa attenzione, anche se potrebbe esserci qualche punto in comune: “Quando interpreto dei personaggi non penso mai che possano assomigliarmi, sicuramente c’è una provenienza culturale e familiare che può essere vagamente simile”.

Non poteva mancare anche un pensiero di Elena Radonicich sul collega Matteo Martari, che lo scorso anno è stato uno dei protagonisti della stagione delle fiction Rai con Cuori, tra i due l’intesa si è rivelata vincente e l’augurio è che questa coppia riesca a far breccia nel cuore dei telespettatori.

Elena Radonicich e il rapporto con Matteo Martari: “Ci siamo trovati bene”

Da stasera le sentenze sull’attesa nuova fiction Brennero passeranno nelle mani del pubblico, pronto a gustarsi la prima puntata della serie con Elena Radonicich che tra le colonne di SuperGuida TV si è espressa sul rapporto con il collega di set Matteo Martari, spendendo parole importanti nei suoi confronti: “E’ stato un bel rapporto, c siamo trovati bene a lavorare insieme e il menage dei nostri caratteri è stato funzionale al racconto c’è stata anche una discreta dose di ironia che non era prevista” ha ammesso l’attrice che interpreterà Eva nella nuova produzione per la Rai.

Una curiosità sull’attrice di Brennero, Elena Radonicich è stata legata in passato al collega Gaetano Bruno, coppia che abbiamo visto ad esempio in progetti come La porta rossa.